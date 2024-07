El hermano músico de Sánchez, récord mundial de absentismo laboral

Cuando la Diputación de Badajoz contrató al hermano músico del presidente del Gobierno en 2017 se le ofreció un puesto de alta dirección de nueva creación para que coordinara los dos conservatorios de la ciudad de Badajoz, una labor que hasta ese momento realizaban profesores en sus tiempos libres. Se entrevistó a 12 candidatos y se rechazó a 11, porque el puesto estaba concebido para «uno de los músicos más brillantes de Europa», como lo definió el presidente de la Diputación socialista, Miguel Ángel Gallardo -hoy también imputado por corrupción junto al propio hermano de Sánchez-.

David Sánchez no iba apenas a su puesto de trabajo y unía con envidiable maestría periodos de excedencia con permisos de paternidad, incluyendo un mes adicional de lactancia, motivos estos que, sin embargo, no evitaron que en 2022 se le ampliara el rango de tareas, pero sin plena dedicación y manteniéndole el sueldo de casi 60.000 euros anuales. O sea, que al hermano músico del presidente del Gobierno se le permitió hacer lo que le viniera en gana, que desde luego -son hechos probados- no era trabajar. Cómo sería la cosa que la Diputación de Badajoz terminó creando años más tarde un puesto de dirección con casi idéntico nombre y atribuciones que el que se le dio al hermano del líder socialista en 2017.

O sea, para cubrir las ausencias continuas de David Sánchez hubo que contratar a otra persona que hiciera lo que él no hacía. Habría sido mucho más sencillo rescindir su contrato, pero David Sánchez es el hermano del jefe del Ejecutivo y la Diputación del PSOE está controlada por el PSOE. Resumiendo: lleva siete años pegándose la vida padre, pero como es «uno de los músicos más brillantes de Europa» decidió irse con su sueldo íntegro con la música a otra parte: a Portugal, para pagar menos impuestos. Por cierto, ¿tiene algo que decir la Agencia Tributaria? Ya sabemos la respuesta. Es una pregunta retórica.