La Diputación de Badajoz admite ante el juez que no sabe si el hermano de Sánchez va o no a trabajar

La Diputación de Badajoz aún no ha sido capaz de justificar ante el juez que investiga al imputado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, si realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo del área cultural, gratificado con un sueldo público de más de 53.000 euros anuales. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz exigió a la Diputación del PSOE el registro de fichajes de entrada y salida de David Azagra -el nombre artístico del hermano del presidente-, pero la Diputación le ha contestado en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que no dispone de esos registros. No tiene constancia documental de si acude o no a trabajar.

La causa judicial abierta por delitos de corrupción contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, va más allá de determinar si al hermano del líder socialista se le enchufó en un puesto directivo de nueva creación. Otra de las dudas que busca despejar la investigación es si David Azagra, músico de profesión y ahora encargado de impulsar la ópera en Badajoz, acude a su puesto de trabajo. O, por el contrario, percibe los 53.000 euros de sueldo público anual sin ni siquiera presentarse en su puesto.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz le exigió una serie de documentos al área de Recursos Humanos de la Diputación -cuyo director también está imputado- para tratar de despejar esas dudas. Uno de esos requerimientos reclamaba que se presentara en sede judicial el registro «del sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección y registros del mismo desde la fecha de su contratación». Es decir, todos los fichajes de Azagra al entrar y salir de su jornada laboral.

Recientemente, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO en un escrito al que ha tenido acceso, la Diputación de Badajoz le ha respondido al juez que no puede aportar esas pruebas porque, pese a que hay una ley nacional que obliga a todos los trabajadores -públicos y privados- a fichar, con el hermano de Sánchez se ha hecho una excepción. No se le ha obligado a fichar porque tiene estatus de «personal de Alta Dirección».

Los cargos como el hermano de Pedro Sánchez, argumenta la Diputación socialista, «ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa y relativos a los objetivos generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad».

El hermano de Sánchez no ficha

«Dada la naturaleza de sus funciones y su régimen de disponibilidad, no está sometido al sistema de fichaje de control de entradas y salidas al que están sujetos los empleados públicos de la Corporación provincial», señala en su escrito la Diputación.

Este es el documento que ha enviado al juez la Diputación de Badajoz, en el que se explica que el hermano de Sánchez no ficha el control de entrada y salida de jornada, obligatoria para todos los empleados.

Este escrito forma parte de las respuestas que la Diputación de Badajoz ha enviado al juzgado después de que esta requiriese, además, información sobre su actividad económica que esté reflejada en las bases de datos de Hacienda. En concreto, la juez Beatriz Biedma pregunta a Hacienda si David Azagra tiene su residencia fiscal en España o en Portugal. En caso de que David Sánchez viva en el extranjero, la magistrada pregunta también cuándo se ha realizado el cambio de residencia y si «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz».

Puesto creado para él

La Diputación de Badajoz creó un puesto directivo en 2018 para colocar en el mismo a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, que sólo dos años más tarde solicitó una excedencia de un año. Durante ese periodo, el puesto de coordinador de conservatorios desapareció, y a su vuelta la Diputación le creó una nueva plaza a medida: la dirección de la Oficina de Artes Escénicas. Todo después de que el presidente socialista de la Diputación justificase el fichaje del hermano de Sánchez señalando que era necesario para impulsar esos conservatorios pacenses, cada uno con su propia directora y separados por apenas 100 metros.

David Azagra, el nombre artístico elegido por el hermano de Sánchez, fue contratado en 2018 para coordinar los dos conservatorios de Badajoz capital. La Diputación y su presidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo, alegaron que ese puesto de nueva creación era necesario para poder impulsar el trabajo de esos dos centros de formación para músicos. Según aseguró entonces, el trabajo de coordinación lo hacían antes las dos directoras de los conservatorios «en su tiempo libre». Algo que desmienten a OKDIARIO fuentes de la Diputación involucradas en la gestión de asuntos culturales: «Los dos conservatorios funcionaban con total normalidad, cada una con su directora, y no había necesidad alguna de coordinarlos».

Tanto es así que dos años después de asumir ese puesto, con un sueldo de 45.000 euros, el hermano de Sánchez decide solicitar un año de excedencia. Es la época de la pandemia, y el pequeño de los Sánchez Pérez-Castejón decide no volver de sus vacaciones de verano en ese 2020. Lo haría un año después, pero ya no a ese puesto de coordinador de conservatorios: de hecho, nadie ocupó ese puesto en su ausencia, y las tareas del día a día, dicen, las asumieron las dos directoras con apoyo de un técnico.