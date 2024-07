¿Qué pintan la Diputación de Badajoz y el hermano de Sánchez en el consejo asesor del Teatro Real?

Resulta paradójico que alguien que faltaba de forma permanente a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz como el hermano músico de Pedro Sánchez fuera designado por este organismo controlado por el PSOE como asesor del Teatro Real, más aún si tenemos en cuenta que no hay ninguna otra administración pública que tenga asiento en esta institución cultural. La pregunta es obvia: ¿Qué pinta la Diputación de Badajoz en el consejo asesor del Teatro Real? ¿O es que había que meter con calzador a toda costa en el mismo al hermano del presidente del Gobierno? Los estatutos obligan a que el grupo de asesores esté formado por «personalidades de reconocido prestigio del mundo de la música, la lírica y la gestión cultural». Algunos de ellos son elegidos de forma directa por el Teatro y otros, en representación de distintas instituciones y organismos, pero no hay ningún otro asesor que lo sea en nombre de un Ayuntamiento, Autonomía o Diputación. La excepción es la Diputación socialista de Badajoz, casualmente la que contrató en extrañísimas circunstancias -vamos a dejarlo ahí, por ahora- al hermano de Pedro Sánchez, concediéndole, además, el privilegio de no tener que presentarse a su puesto de trabajo y, además, compatibilizar su empleo con otro sin tener que dar cuenta a nadie.

En el consejo asesor del Teatro Real hay representantes de diversas instituciones culturales y educativas como la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia de Madrid, el Instituto Cervantes, la Residencia de Estudiantes, el Museo Naval, la Real Academia de la Historia, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Escuela Superior de Música Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, entre otras. Hay miles de Ayuntamientos en España, diecisiete Comunidades Autónomas y 38 diputaciones provinciales, amén de tres diputaciones forales y 11 cabildos y consejos insulares. Ninguno está presente en el consejo asesor del Teatro Real, salvo la Diputación de Badajoz. Y su representante, qué casualidad, es el hermano músico de Pedro Sánchez.