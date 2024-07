La Diputación tuvo que contratar un «director técnico» para cubrir las ausencias del hermano de Sánchez

La Diputación de Badajoz (PSOE) recurrió a la contratación de un «director técnico» para apoyar las labores del hermano de Pedro Sánchez en el programa Ópera Joven, cuyo responsable es David Sánchez, conocido por el seudónimo de David Azagra. Según los expedientes consultados por OKDIARIO, la diputación socialista ha destinado a esta contratación hasta 28.000 euros en los últimos tres años. El último contrato se adjudicó el pasado abril por 16.940 euros, duplicando la cuantía de los años anteriores.

Pese a que Sánchez goza de un puesto de directivo que le reporta 53.000 euros anuales, la institución provincial lleva los últimos años reforzando la «dirección» del programa por medio de una contratación externa. Este «director técnico» figura incluso en algunos de los folletos de las óperas organizadas por Sánchez. Todo ello, cuando existen dudas sobre la asistencia del hermano de Pedro Sánchez a su puesto de trabajo.

El objeto de los sucesivos contratos, con cargo a la Presidencia de la Diputación de Badajoz, es el de «coordinación y dirección técnica del programa Ópera Joven», y el adjudicatario ha sido siempre la misma persona física.

Investigación

La juez investiga actualmente si la Diputación de Badajoz creó un cargo directivo a medida para David Sánchez, como apuntan los indicios hallados en varios de los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz mantiene abierta la investigación por un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. En este marco, una de las cuestiones más controvertidas de la investigación es determinar si Sánchez acudía o no a su puesto de trabajo. La denuncia de Manos Limpias recoge informaciones que apuntan a que no acude y que tiene su residencia en Portugal.

David Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música, un puesto de nueva creación para el cual se descartó a 11 candidatos y que consistía en la «coordinación» de los dos únicos conservatorios en Badajoz, situados a apenas 100 metros uno del otro y cada uno con su propia directora. En 2022, y tras una excedencia de un año, al hermano de Sánchez se le asignó otro puesto de nueva creación: jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

No ficha

Como ha publicado este periódico, la Diputación de Badajoz no ha justificado ante la juez si Sánchez realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo. La diputación socialista admitió que no dispone de sus registros de entrada y salida.

Además, en octubre de 2022, la diputación modificó su contrato de trabajo, eliminando la incompatibilidad para que el músico pudiese compaginar su puesto con trabajos de tipo privado.

Excedencia y paternidad

A esto se suma el tiempo que, según ha revelado la investigación, estuvo de baja de paternidad y excedencia. La paternidad de David Sánchez Pérez-Castejón ha llamado la atención porque era un tema prácticamente desconocido incluso en su entorno. La baja fue de abril a agosto de 2022, al margen de sus días de vacaciones correspondientes. Por lo tanto, el hermano de Sánchez se acogió a los cuatro meses de permiso de paternidad más al permiso de lactancia que alargó la baja casi un mes más.

Además, el hermano de Pedro Sánchez disfrutó de una excedencia entre 2020 y 2021, apenas dos años después de su polémico nombramiento. Durante ese tiempo, el puesto de «coordinador de conservatorios» -con un sueldo de 45.000 euros- desapareció y fue sustituido por otra plaza a medida, la dirección de la Oficina de Artes Escénicas, con un salario superior.

Sin despacho

Otro asunto que alimenta las dudas sobre si Sánchez acude a su puesto de trabajo es que la propia Diputación de Badajoz ha reconocido que, durante buena parte de los siete años que lleva trabajando para la institución, no ha tenido despacho. Algo sin duda llamativo al tratarse de un cargo directivo. Un informe remitido al juez explica que el hermano de Sánchez usa de forma «puntual» los despachos de la diputación, que mantiene reuniones en las «salas comunes» y que ha trabajado «sin lugar fijo habilitado». Una situación cuanto menos sorprendente para un puesto de «alta dirección» que por contrato debe desarrollar su trabajo de forma presencial.

La investigación trata de arrojar luz sobre estas cuestiones, si bien se ha encontrado con las resistencias de David Sánchez.

El hermano del presidente del Gobierno ha reclamado que se anule la investigación de los correos interceptados por la UCO, alegando en un recurso que «lesiona los derechos fundamentales a la intimidad», entre otros.

La Diputación de Badajoz ha defendido siempre la polémica creación del puesto que ocupa Sánchez. Especialmente, el proyecto de Ópera Joven, que «va más allá de la producción de una ópera, teniendo un marcado carácter divulgativo y pedagógico con diferentes actividades didácticas que le confiere una impronta singular», detalla en su presentación. Según la diputación socialista, el programa que dirige el hermano del líder del PSOE es «una iniciativa cultural ambiciosa que genera sinergias a distintos niveles, aunque especialmente quiere sensibilizar a la juventud».

El propio David Sánchez señaló que nacía para «democratizar» un género tan «elitista» como la ópera. Los éxitos de este programa, sin embargo, son cuestionables, tanto por la crítica recibida como por la baja asistencia.