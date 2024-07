La Diputación permitió al hermano de Sánchez otro empleo porque le daría «experiencia y pericia»

La Diputación de Badajoz, en manos del PSOE, modificó en octubre de 2022 el contrato laboral de alta dirección de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permitirle acceder a otro empleo. Un documento interno del organismo provincial, enviado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz que instruye la causa por corrupción contra el hermano de Sánchez, justifica las bondades de permitir que el músico pueda desarrollar trabajos fuera de la esfera pública señalando que esto le aportará más «experiencia y pericia» para su puesto directivo en la Diputación.

El Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz ha remitido recientemente al juzgado que investiga al hermano de Sánchez un informe relativo al «procedimiento tramitado para la modificación de la nomenclatura del puesto de coordinador/a de actividades conservatorios de música a jefe/a de la oficina de artes escénicas». Un documento requerido por la juez en busca de explicaciones sobre ese extraño cambio de puesto de trabajo con el que la Diputación satisfizo al hermano de Sánchez.

En ese informe, el ente provincial dirigido por el socialista Miguel Ángel Gallardo -el hombre que le fichó, que le definió como «uno de los músicos más brillantes de Europa» y que también está imputado en la misma causa– señala que ese cambio de puesto de alta dirección para el hermano de Sánchez tuvo efectos positivos para la propia Diputación.

Gracias a eliminarle la incompatibilidad y permitir que David Azagra tenga otras fuentes de ingresos y oportunidades profesionales al margen de lo público, dejó por escrito el PSOE, su puesto en la Diputación se beneficiará de su mayor «experiencia y pericia» obtenida fuera del circuito administrativo pacense: «Puede considerarse que tanto por la naturaleza intrínseca de las funciones asignadas a los puestos de jefatura a cargo de la Oficina de Artes Escénicas, como por el hecho de que los/las empleados/as públicos ostenten la compatibilidad, que les proporcione una mayor experiencia y pericia en el desempeño de sus tareas, que pueden trasladar a su puesto de empleado público, lo que aportaría un mayor beneficio para en el desarrollo de los servicios de esta corporación», defendía la Diputación en una memoria interna elabora

Así, siguiendo esa argumentación, la Diputación propuso «la modificación de las características de las Condiciones de desempeño del puesto de trabajo de 5113-jefe/a oficina de artes escénicas, en los términos que quedan especificadas en las fichas descriptivas que acompañan a la presente de propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo». Y con ello, quedó eliminada la incompatibilidad para realizar actividades profesionales remuneradas al margen de su cargo directivo público.

Ficha del cambio de denominación del puesto de Sánchez, donde figura la eliminación de la incompatibilidad para otro empleo. El documento acaba de ser presentado por la Diputación en la causa a petición expresa del juez.

Sin incompatibilidad

La Diputación de Badajoz ha remitido recientemente al Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital provincial una serie de informes y documentos relacionados con el imputado por corrupción David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre estos documentos se incluye la ficha de transformación de puestos de trabajo que en 2022 trasladó a Sánchez de un cargo directivo a otro. En el documento proporcionado por la Diputación socialista se confirma que con el cambio se eliminó la incompatibilidad que tenía David Sánchez. Desde entonces, puede tener otro empleo fuera de la administración pacense sin que esto le impida cobrar su sueldo público de más de 53.000 euros.

¿Tiene el hermano de Pedro Sánchez otro trabajo además de su puesto directivo en la Diputación de Badajoz? Ésa es una de las preguntas aún sin respuesta en el marco de la investigación judicial abierta a David Azagra, el nombre artístico del hermano del líder socialista que desde 2017 ocupa un puesto de «alta dirección» en el área de cultura de la Diputación de Badajoz.

Si la respuesta es afirmativa y Sánchez tiene otra fuente de ingresos -desconocida para el fisco español, ya que no tributa en España-, ese segundo empleo sería legal y compatible con su puesto en la Diputación. Y lo sería gracias a un cambio que la entidad provincial, gobernada por el PSOE, aplicó a su contrato en octubre de 2022.

Dos puestos para él

David Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música, un puesto de nueva creación para el cual se descartó a 11 candidatos y que consistía en la «coordinación» de los dos únicos conservatorios en Badajoz, situados a apenas 100 metros uno del otro y cada uno con su propia directora. Sin embargo, en 2022, y tras una excedencia de un año, al hermano de Sánchez se le asignó otro puesto de nueva creación: jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Fue en la letra pequeña de ese cambio donde se permitió que, legalmente, el hermano de Sánchez pueda acceder a otro empleo ajeno a lo público. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ya incorporada a la causa judicial, en las «condiciones de desempeño de puesto» se eliminó la letra ‘i’, que indicaba «incompatibilidad».

No ficha

Además, la Diputación de Badajoz aún no ha sido capaz de justificar ante el juez que investiga al imputado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, si realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo del área cultural, gratificado con un sueldo público de más de 53.000 euros anuales.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz exigió a la Diputación del PSOE el registro de fichajes de entrada y salida de David Azagra -el nombre artístico del hermano del presidente-, pero la Diputación le ha contestado en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que no dispone de esos registros. No tiene constancia documental de si acude o no a trabajar.

Ni tiene despacho

Por otra parte, el juez también pidió a la Diputación aclarar si el hermano, tiene o no tiene despacho. Un detalle importante para determinar si realmente ejerce el puesto de trabajo como directivo para el que fue contratado en 2017.

La Diputación de Badajoz le ha confirmado al juez por escrito que desde marzo de 2023 hasta el pasado mes de mayo no tuvo despacho y ocupó «de forma puntal» algunas estancias del Palacio Provincial, a pesar de ejercer labores ejecutivas de alta dirección y cobrar más de 53.000 de sueldo anual por ello.

En un escrito enviado por la Diputación al juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el director del área de Cultura, Deporte y Juventud, Manuel Candalija Valle, firma un informe «relativo al despacho y estancias de trabajo puestas a disposición del Sr. Don David Sánchez Pérez-Castejón como coordinador de los conservatorios de música».

El informe del superior jerárquico inmediato del hermano de Sánchez, lejos de aclarar el asunto, introduce alguna sombra nueva y confirma que el hermano de Sánchez usó de forma «puntual» algún despacho de la Diputación. Que mantenía reuniones en «salas comunes» y que trabajó durante al menos un año «sin lugar fijo habilitado». Una situación cuanto menos sorprendente para un puesto de «alta dirección» que por contrato debe desarrollar su trabajo de forma presencial.