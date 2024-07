El PSOE de Badajoz retiró la incompatibilidad al hermano de Sánchez para que pudiese tener otro empleo

La Diputación de Badajoz ha enviado recientemente al Juzgado de Instrucción nº3 de la capital provincial una serie de informes y documentos relacionados con el imputado por corrupción David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los que se incluye la ficha de transformación de puestos de trabajo por la que en 2022 se le pasó de un cargo directivo a otro. En el documento facilitado por la Diputación socialista se comprueba que, con el cambio, al hermano de Sánchez le eliminaron la incompatibilidad. Desde entonces, puede tener otro empleo fuera de la administración pacense sin que ello le impida cobrar sus más de 53.000 euros de sueldo público.

¿Tiene el hermano de Pedro Sánchez otro trabajo al margen de su puesto directivo en la Diputación de Badajoz? Esa es una de las preguntas aún sin respuesta en el marco de la investigación judicial abierta a David Azagra, el nombre artístico del hermano del líder socialista que desde 2017 ocupa un puesto de «alta dirección» en el área de cultura de la Diputación de Badajoz.

Si la respuesta es afirmativa y Sánchez tiene otra vía de ingresos -desconocida para el fisco español, ya que no tributa en España-, ese segundo empleo sería legal y compatible con su puesto en la Diputación. Y lo sería gracias a un cambio que la entidad provincial, gobernada por el PSOE, aplicó a su contrato en octubre de 2022.

A David Sánchez se le fichó en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música. Un puesto de nueva creación para el que se descartó a 11 candidatos y que consistía en la «coordinación» de los dos únicos conservatorios que hay en Badajoz, situados a apenas 100 metros uno del otro y cada uno con su propia directora. Sin embargo, en 2022, y tras una excedencia de un año, al hermano de Sánchez se le colocó en otro puesto de nueva creación: jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Liberado de la incompatibilidad

Fue en la letra pequeña de ese cambio la que permitió que, legalmente, el hermano de Sánchez pueda acceder a otro empleo ajeno a lo público. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, incorporada ya a la causa judicial, en las «condiciones de desempeño de puesto» se ha eliminado la letra ‘i’, que señala «incompatibilidad».

De esta forma, el puesto pasó a ser de «especial dedicación e incompatibilidad, con jornada flexible y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 hora semanales», a lo mismo, pero eliminando esa «incompatibilidad». Una modificación que permitiría al hermano de Sánchez gestionar incluso un negocio, tener otro empleo o facturar a terceros.

La Diputación de Badajoz ha defendido que este cambio no tiene mayor relevancia, ya que ni se le cambia de categoría ni se modifica su sueldo -«53.890 euros anuales en 14 pagas»-. No mencionan la eliminación de esa condición de incompatibilidad.

Ficha explicativa de las abreviaturas utilizadas en el contrato del hermano de Pedro Sánchez.

Tampoco ficha su jornada

Además, la Diputación de Badajoz aún no ha sido capaz de justificar ante el juez que investiga al imputado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, si realmente acude o no a trabajar a su puesto como directivo del área cultural, gratificado con un sueldo público de más de 53.000 euros anuales.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz exigió a la Diputación del PSOE el registro de fichajes de entrada y salida de David Azagra -el nombre artístico del hermano del presidente-, pero la Diputación le ha contestado en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que no dispone de esos registros. No tiene constancia documental de si acude o no a trabajar.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz le exigió una serie de documentos al área de Recursos Humanos de la Diputación -cuyo director también está imputado- para tratar de despejar esas dudas. Uno de esos requerimientos reclamaba que se presentara en sede judicial el registro «del sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección y registros del mismo desde la fecha de su contratación». Es decir, todos los fichajes de Azagra al entrar y salir de su jornada laboral.

«Dada la naturaleza de sus funciones y su régimen de disponibilidad, no está sometido al sistema de fichaje de control de entradas y salidas al que están sujetos los empleados públicos de la Corporación provincial», señala en su escrito la Diputación.

Los cargos como el hermano de Pedro Sánchez, argumenta la Diputación socialista, «ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa y relativos a los objetivos generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad».