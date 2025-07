Ábalos sobre Cerdán: «Hay que ser muy burro para pensar que no vas a prisión si para la UCO eres el jefe»

«Hay que ser burro para no saber que si la UCO te considera el 1 no ibas a entrar en prisión». Con estas palabras, José Luis Ábalos desvela en una conversación con OKDIARIO que no le ha sorprendido el ingreso en la cárcel de Santos Cerdán.

«No soy experto en esto, y es la primera vez en mi vida que estoy delante de un juez. Pero vamos a ver, el informe de la UCO lo sitúa como jefe. Está clarísimo y, deliberadamente, o intencionadamente, no le registraron para poderle meterle en la cárcel, ésa es la cosa», explica Ábalos sobre la situación de prisión de Santos Cerdán.

El ex ministro Ábalos también se centra en los tres puntos legales claves por los que cree que se ha ordenado el ingreso en prisión de Santos Cerdán: el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración.

Ábalos también considera que «sería una prevaricación de cojones que me metieran la cárcel», ya que está cumpliendo con los requisitos que deben darse para no entrar en prisión provisional.

«En mi caso, no existe riesgo de fuga, ficho cada 15 días en el juzgado, soy diputado y tengo arraigo familiar con un hijo menor», explica. Y continúa: «Además, me acabo de someter a un registro», explica.

El ex ministro considera, además, que la libertad es un derecho fundamental y no te pueden meter en la cárcel sin una condena. Apela en la charla con OKDIARIO también a la presunción de inocencia que, en su caso, considera que «se ha subvertido».

Ábalos se reunió con Sánchez

En la conversación con OKDIARIO, Ábalos desveló que en una reunión con Pedro Sánchez le reveló personalmente en La Moncloa, el 28 de septiembre de 2023, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su ex asesor Koldo García.

La reunión, que se prolongó durante más de dos horas, tuvo lugar un día después de que Alberto Núñez Feijóo perdiera su primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

Este chivatazo que el presidente le dio a su ex ministro de Transportes se produjo, exactamente, cinco meses y una semana antes de que el escándalo saltase a la primera plana mediática con la detención de quien fuera su asesor en el ministerio.

«Llamó la secretaria y me dijo que el presidente quería verme, me mandaron un coche a mi entonces casa, en Rivas», relató el ex ministro, quien precisó que el encuentro se desarrolló tanto en el despacho de Sánchez en la vivienda de Presidencia del complejo, como paseando por los jardines de La Moncloa. «Me dijo que todo lo que me había pasado había sido por Koldo», aseguró.

Vox se querella

Por otra parte, Vox se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento tras la revelación de Ábalos.

El partido de Santiago Abascal destaca en su querella que la información compartida por Sánchez aquella tarde era de carácter reservado y relativa a una investigación penal en curso, ya que el hecho de que la UCO estuviera investigando a Koldo García no era público en ese momento, estaba «protegido por la debida confidencialidad propia de las diligencias de investigación».