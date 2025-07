Ábalos: «La cárcel ablanda, Cerdán ya no es el mismo»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha ofrecido una de sus declaraciones más contundentes desde que estalló el caso Koldo, en una conversación mantenida con OKDIARIO en la que critica sin tapujos al PSOE y a Santos Cerdán, y revela nuevos detalles sobre la trama de corrupción que le tiene imputado. «Cerdán ya no es el mismo, la cárcel ablanda», ha confesado Ábalos tras la entrada en prisión del ex número tres del PSOE.

Uno de los momentos más reveladores de la conversación se produce cuando Ábalos reflexiona sobre la situación de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quien permanece en prisión provisional. «Ese hombre ya no es él. La cárcel siempre es un instrumento para ablandar», afirma Ábalos, sugiriendo que Cerdán podría cantar si no aguanta la asfixiante presión carcelaria.

El ex ministro explica las diferencias entre ambos casos: «Yo me pasé dos años de profundo duelo declarado». Según relata, tras su cese como ministro vivió un «cordón sanitario, conmigo no hablaba nadie. A mí me trataron como a un apestado».

Críticas al PSOE

Ábalos no escatima en críticas hacia su partido, mostrando un profundo resentimiento por cómo ha sido tratado. «Me quitan a mí para poner… Quitas al lobito y pones al lobo feroz», dice, en referencia a su sustitución por Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

El ex ministro se siente utilizado como «chivo expiatorio» y critica duramente a María Jesús Montero: «Ésta que va por ahí presumiendo de ejemplaridad conmigo». Especialmente duro se muestra al recordar declaraciones de Montero: «Dijo que Cerdán era el mejor secretario de Organización que había tenido el PSOE en detrimento mío. Y luego en el Senado incluso llega a decir que nunca fue amigo mío».

El ex ministro deja claro que ya no mantiene lealtades: «No le debo nada a nadie y lamentablemente nadie que se ha beneficiado de mí ha quedado bien conmigo». Ábalos asegura que «solamente me llaman periodistas y no para ayudarme».

El chivatazo de Sánchez

Una de las revelaciones más explosivas de la conversación es que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la investigación judicial meses antes de que se hiciera pública. Según Ábalos, en septiembre de 2023 mantuvo una reunión de dos horas en Moncloa con el presidente, quien «quería ver» al ex ministro.

«Me lo dijo en su despacho», confirma Ábalos cuando se le pregunta sobre si Sánchez le reveló que había una investigación abierta por la UCO. La reunión, según el ex ministro, se produjo «cuando se fijó la investidura fallida» de Alberto Núñez Feijóo, dejando caer que el fiscal presentó la querella viendo que la moción no había salido adelante.