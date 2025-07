Ábalos: «La cloaquilla de Leire era para salvar a Cerdán, pero lo hicieron como el culo»

«La cloaquilla de Leire Díez era para salvar a Santos Cerdán, pero lo hicieron como el culo». Con estas palabras, José Luis Ábalos revela, en una conversación con OKDIARIO, que el PSOE orquestó una campaña para salvar al que fuera su secretario de Organización.

El PSOE ha estado meses intentando que la Justicia y la Guardia Civil no salpicaran a Santos Cerdán, encomendando tal misión a la fontanera de Ferraz Leire Díez. Sin embargo, no ha dado sus frutos y el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido ha acabado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

«Son unos ineptos. Lo de Santos Cerdán ha explotado. Han tenido año y medio y lo único que hay es una cloaca por ahí funcionando, patética, que da pena… Te enfrentas a profesionales de la cloaca con una cloaquita», explica Ábalos en la charla con OKDIARIO.

Y prosigue: «La operación salvar al soldado Ábalos no fue la cloaquilla. No era para mí, era para Santos, era para salvar a Santos. Es más, uno me dijo que, de rondón, te puedes favorecer tú, ¡hombre claro!, la intención era salvar a Santos, pero lo hizo como el culo».

Sobre si Pedro Sánchez estaba al tanto del funcionamiento de la cloaca, Ábalos admite que «ellos decían que sí», pero se muestra escéptico. «Yo no sé hasta qué punto… Yo tengo muchísimas dudas de eso; puede ser que el otro supiera que estaban haciendo algo, pero no los detalles y en la línea que Santos quería», explica.

«No podía contar cosas al presidente»

José Luis Ábalos admite que «el problema de Santos es que no le podía contar las cosas al presidente porque hubiera sido guillotina, ésa es la torpeza, lo tendría que saber, lo que pasa es que no sabía que ahí había audios. Mejor dicho, no sabía que iban con él y tampoco sabía que la UCO iba a escudriñar desde Navarra».

Ábalos considera que tenía que haber sido «más inteligente y menos ambicioso». «Le tenía que haber dicho al presidente: ‘Vamos a decir la verdad que me pueden joder’», expone.

Santos Cerdán en prisión

El Tribunal Supremo decretó el pasado lunes el ingreso inmediato en prisión de Santos Cerdán, por su presunta participación en la red de corrupción vinculada al caso Koldo. El juez le atribuyó los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, considerando que ejercía un papel de liderazgo en la supuesta trama corrupta.

El magistrado instructor Leopoldo Puente fundamenta su resolución en la existencia de indicios que apuntan a que Santos Cerdán, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, habrían constituido una organización criminal destinada a obtener beneficios económicos ilícitos mediante la adjudicación irregular de obra pública.

Según el auto judicial, el origen de la trama se situaría en la relación entre Cerdán y García, quienes habrían mantenido conexiones con la empresa Servinabar. Cuando Ábalos accedió al Ministerio de Transportes, designó a García como asesor a instancias de Santos Cerdán, con el objetivo compartido de canalizar indebidamente licitaciones públicas, especialmente en los ámbitos de Carreteras y Adif.

La metodología empleada consistía en adjudicar obras de forma irregular a Acciona Construcciones en unión temporal con empresas menores, sin que estas presentaran las mejores ofertas económicas.

El instructor destaca el papel protagonista de Santos Cerdán, quien «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después a Ábalos y Koldo».

Esta función le otorgaba una posición de «cierta preeminencia» dentro de la organización, siendo responsable de distribuir entre los miembros los beneficios ilícitos obtenidos.

Por su parte, Ábalos utilizaba su condición ministerial para desplegar su influencia, delegando la gestión específica de las adjudicaciones en Koldo, quien mantenía contacto directo con el director general de Carreteras y la presidenta de ADIF para influir en las decisiones.

El magistrado estima que el «botín» de esta operación podría alcanzar los cinco millones de euros, sospechando además que otras personas físicas o jurídicas podrían haberse beneficiado del esquema corrupto.

La decisión de prisión se justificó por el riesgo de destrucción de pruebas, considerando que Cerdán podría poseer «conocimiento privilegiado» sobre circunstancias que la investigación aún no ha logrado esclarecer completamente, dada su supuesta posición central en la organización criminal.