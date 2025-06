Ábalos a Anais tras el registro de la UCO: «Prepárate, te considerarán una prostituta más de mi lista»

«Te considerarán prostituta y te añadirán a mi lista», con estas palabras José Luis Ábalos le informaba a Anais —la mujer a la que sorprendió la UCO escondiendo un USB en la entrada y registro ordenado por el juez en casa del ex ministro— de que su relación iba a ser muy polémica tras salir a la luz.

OKDIARIO ha podido acceder a las conversaciones entre José Luis Ábalos y Anais, su última pareja. El ex ministro llevaba desde abril conociéndola y la tuvo durante días en su casa hasta que la relación se truncó al ser conocida por la opinión pública.

«Mañana va a ser un escándalo», le escribía Ábalos a la joven, a lo que ella contestaba: «Yo les doy largas». Posteriormente, Anais informaba a Ábalos de que «le habían ofrecido ir a un plató».

La joven valenciana, además, le preguntaba el motivo por el que iba a ser un escándalo y Ábalos le dijo: «Por tus fotos». Distintos medios de comunicación publicaron imágenes en ropa interior de la joven que ella misma había publicado en sus redes sociales y en webs publicitándose como modelo.

«Joder si es de modelo no tiene nada de malo y hay fotos de tu ex peores», le respondía Anais. Posteriormente, la joven intentaba calmarle: «Si eres mi amigo, pone amistad en redes, no pone que tenga nada sentimental contigo».

Ábalos intentó hacer creer a los periodistas que ambos no mantenían ningún vínculo emocional y que eran sólo amigos, pese a que la UCO encontró a la joven a primera hora de la mañana un martes en su casa.

Por su parte, Ábalos se mostraba más escéptico: «No veas la movida que llevo, todo se me complica. Hablamos mañana si salgo bien».

«Va a ser un linchamiento»

Ábalos, en otra de las conversaciones con Anais, le decía que «se preparase» y que «iba a ser un linchamiento contra él» lo de que su relación saliera a la luz.

«¿Por qué? Yo estoy de tu parte», le respondía la valenciana. Era entonces cuando Ábalos le volvía a repetir que «la iban a calificar de prostituta».

«Me da igual, yo te quiero igual, me importa una mierda, voy a muerte contigo», le escribía Anais a altas horas de la madrugada.

Anais asegura que era su pareja

La propia Anais ha reconocido a OKDIARIO que Ábalos la presentaba como su pareja. Llegó a presentarle a tres de sus hijos, según su relato.

La joven relata que hacían vida en el domicilio del ex ministro y que salieron una vez a comer a un restaurante chino del barrio valenciano donde vive. Además, explica que una vez que fueron juntos en coche le hizo taparse con una manta para evitar a los medios de comunicación.

Ábalos, por su parte, hablaba de ella como una amiga que le ayudaba a limpiar la casa y a pasear al perro. Aseguraba que se conocían desde hace poco más de un mes y que era hija de un empresario valenciano.

Ábalos le reprochó, según el relato de Anais, que no le hubiera contado a qué se dedicaba en el pasado. Hace unos años la joven trabajó en el mundo del cine para adultos. También se promocionaba como modelo en Internet y fue gogó en una discoteca de Madrid.

Ábalos imputado

José Luis Ábalos permanece imputado en el Tribunal Supremo. El pasado lunes 23 de junio declaró ante el juez Leopoldo Puente que le volvió a citar a declarar tras conocer en un informe policial que habría cobrado presuntos mordidas en licitaciones de obra pública.

La estrategia de la defensa de Ábalos pasaba por no declarar, pero el ex ministro decidió dar explicaciones ante el juez de forma improvisada. Quería colaborar de algún modo con la investigación judicial y con la Fiscalía para evitar la petición de cárcel que le solicitaban las acusaciones unificadas en el Partido Popular.

El abogado de José Luis Ábalos había trasladado a la Fiscalía Anticorrupción unos días antes de su declaración la petición expresa de pactar para evitar el ingreso en prisión de su cliente. El pacto pasaba por un reconocimiento de los hechos y la colaboración con los investigadores, a cambio de beneficios penales que podrían traducirse en penas reducidas o evitación de prisión.