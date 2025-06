La ‘modelo’ que estaba con Ábalos en su casa: «Estaré encantada toda mi vida de haberlo conocido»

La modelo valenciana A. D., de 32 años, defiende en declaraciones a OKDIARIO, su amistad con el ex ministro José Luis Ábalos tras ser sorprendida por la UCO durante el registro de la vivienda del político en Valencia el pasado 10 de junio. La joven, natural de la comarca del Campo de Turia asegura que mantenía una «amistad pura y dura» con Ábalos y que «siempre estaré eternamente agradecida en toda mi vida de haberlo conocido».

Los agentes de la UCO encontraron a la modelo en el domicilio del ex ministro a las 8:50 de la mañana, cuando se disponía a realizar tareas de limpieza. Según consta en el atestado policial, la mujer intentó ocultar un disco duro en su pantalón mientras Ábalos alegaba que necesitaba «sacar al perro» y «comprar desayuno». Tras un cacheo por parte de una guardia civil, se le intervino el dispositivo de almacenamiento.

La modelo, que se presenta en su página web como «valenciana de imagen con experiencia, con 1,70 de altura», trabaja actualmente en la empresa familiar de importación y exportación de muebles y lámparas. Aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector de la moda, hace tiempo que no ejerce como modelo de forma activa.

En declaraciones exclusivas a este medio, A. D. niega categóricamente cualquier tipo de relación sentimental con el ex ministro. «Somos amigos. Amistad pura y dura. Y de ahí no pasa», afirma con rotundidad. La joven rechazó también cualquier insinuación sobre servicios de acompañamiento: «Yo no me dedico a nada de eso. Nunca, ni me he dedicado a eso. Nunca jamás».

«Un encanto de persona»

La modelo confesó que conoció a Ábalos «hace un mes» a través de una tercera persona y que su presencia en la vivienda se debía a que «le ayuda a limpiar la casa». Describió al ex ministro como «un encanto como persona, como amigo», añadiendo que «es un amigo que puedo confiar en él 100% y que nunca me ha fallado».

El registro del domicilio de Ábalos se prolongó durante 10 horas, hasta las 16:30 horas aproximadamente. Los agentes de la UCO se llevaron diversas memorias digitales y volcaron el contenido del teléfono móvil del ex ministro, quien posteriormente declaró que «lo único que les interesaba era el teléfono».

El caso Koldo tiene su origen en las investigaciones sobre irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, pero se ha extendido hasta abarcar presuntos amaños en la adjudicación de obra pública. Víctor de Aldama, considerado la pieza central del caso, ha aportado documentación que sustenta las sospechas de los investigadores.

Los registros simultáneos se efectuaron en varios domicilios relacionados con la investigación, incluyendo la empresa navarra Servinabar 2000 SL, adjudicataria de las obras del túnel de Velate. La dimensión territorial del caso ha trascendido Madrid para extenderse a Navarra y la Comunidad Valenciana.

Entre las pruebas recopiladas figuran audios incautados por la UCO en los que Ábalos y Koldo García organizaban encuentros privados de fin de semana. En estas conversaciones, ambos mencionaban nombres y nacionalidades de mujeres, evaluando sus preferencias para estos encuentros que calificaban como «discretos».

«Necesita apoyo»

La modelo valenciana, ajena a estas grabaciones, insiste en que su relación con Ábalos es estrictamente amistosa. «Está pasando por un momento muy difícil y lo necesita más que nunca», declara, mostrando su apoyo incondicional al ex ministro en plena vorágine judicial.

Su testimonio añade una nueva perspectiva humana a un caso que ha generado una intensa polémica política y mediática, evidenciando el periplo personal que atraviesa uno de los protagonistas más controvertidos de la política española reciente.

Ábalos, sereno

El ex ministro se mostró tranquilo tras las más de nueve horas de registro, explicando a los medios personados en su portal que los agentes «han volcado el contenido de mi teléfono móvil y se lo han devuelto, pero se han llevado unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a copiar».

Ábalos, que apareció vestido de sport con una camiseta de una universidad americana, precisó que el motivo del registro guardaba relación con «un reciente informe fechado el 5 de junio» y destacó que «el trato ha sido excelente» por parte de la Guardia Civil, con una intervención «mínima» y «muy profesional».

El político socialista reiteró su inocencia, asegurando que en la causa «hay más sospechas que indicios» y que «yo he defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final». Sin embargo, lamentó tener ya «la condena social, el juicio paralelo y la reputación destrozada», denunciando los «bulos y mentiras» que, según él, han generado «la imagen de una persona abyecta» y han provocado que «muchas vidas» queden «destrozadas».