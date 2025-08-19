Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Fina se reencuentra con Santiago

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 18 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 373 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Luz continúa profundamente preocupada por los problemas respiratorios que están presentando los trabajadores. Todo ello mientras Julia opta por ayudar a Teo para tratar de resolver su gran problema con Alfonsito, el chico abusón.

Paralelamente, Teo planta decide tomar riendas en el asunto y le planta cara al abusón del colegio. Por su parte, Luis apoya a Cristina, que se muestra desesperada al no conseguir dar con el paradero de José. Todo ello mientras Irene tiene un tenso enfrentamiento con su hermano al enterarse de que Pedro forzó la marcha de José. Lejos de quedar ahí, Andrés decide desahogarse con Damián, puesto que el noviazgo de Begoña con Gabriel y la discusión con Tasio le han dejado destrozado. Asimismo, ha esto hay que sumar que está a punto de descubrir que María ha recuperado la movilidad. Además, Santiago, por su parte, ha conseguido escapar de la cárcel.

¿Qué sucede en el capítulo 374 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 19 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés intentará calmar las aguas con Gabriel, pues sabe que ha hecho daño con su actitud. Paralelamente, la situación en la casa de los Carpena va de mal en peor, pues hay mucha tensión. De hecho, Digna descubrirá que Irene ha abandonado la casa.

Mientras tanto, la preocupación en la fábrica sigue creciendo. Begoña y Luz se mostrarán muy inquietas y preocupadas, pues creen que algo está ocurriendo entre los operarios. Y es que, no paran de surgir los casos de bronquiolitis. Asimismo, a esta situación hay que sumar el hecho de que Raúl vivirá momentos de mucha reflexión. Pues intentará justificarse ante las críticas por lo de Teo.

Pero, el capítulo no concluirá ahí. Fina se reencontrará con la persona que menos quiere ver. La voz que más la aterra volverá a pronunciarse. Pero, ¿quién será? Santiago. El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.