Cuándo es el Barcelona – Real Madrid femenino: horario y canal de TV para ver gratis en directo el Clásico de la Liga F

El Barcelona y el Real Madrid femenino se ven las caras en el Estadio Johan Cruyff en el partido de la jornada 11 de la Liga F. Este Clásico promete ser apasionante, ya que sólo cuatro puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. Es por ello que las azulgranas tratarán de dar un golpe sobre la mesa, pero las madridistas no se lo pondrán nada sencillo porque intentarán dar la sorpresa y así acercarse a las culés. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en la Ciudad Condal.

Cuándo se juega el Clásico de la Liga F Barcelona – Real Madrid femenino

El Real Madrid femenino visita la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en el Clásico que corresponde a la jornada 11 de la Liga F. El Estadio Johan Cruyff acoge lo que será, sin duda, un auténtico partidazo, ya que se ven las caras las primeras contra las segundas de la clasificación. Las culés lideran la tabla con 27 puntos, mientras que las de Concha Espina tienen 23 unidades en su casillero. Las futbolistas merengues tratarán de dar la sorpresa y así llevarse un triunfo para acercarse a las azulgranas y dejar claro que no se lo van a poner nada fácil esta temporada.

Horario del Barcelona – Real Madrid femenino de la Liga F

La Liga F ha programado este vibrante Barcelona – Real Madrid femenino que corresponde a la jornada 11 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 15 de noviembre. El organismo ha fijado este Clásico entre las culés y las de Chamartín en el horario de las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda comenzar a rodar de una manera puntual en el Estadio Johan Cruyff.

Dónde ver hoy gratis el Clásico Barcelona vs Real Madrid femenino en televisión y en vivo online

Este apasionante Clásico Barcelona – Real Madrid femenino correspondiente a la jornada 11 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión por dos vías. Una de ellas, mediante el medio de comunicación de Movistar+, más concretamente en el canal Movistar+ Ellas Vamos. Por otro lado, Dazn también ofrecerá este encuentro que disputan en el Estadio Johan Cruyff los equipos femeninos de los dos clubes más laureados de nuestro país.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de Concha Espina, del cuadro azulgrana y seguidores del campeonato nacional femenino en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Real Madrid femenino de la jornada 11 de la Liga F mediante las aplicaciones de Movistar+ y Dazn. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también sus páginas webs estarán disponibles para ver el Clásico que se juega en el Estadio Johan Cruyff mediante un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este Clásico de la jornada 11 de la Liga F. Una vez termine el Barcelona – Real Madrid femenino en el Estadio Johan Cruyff publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se puedan producir en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Real Madrid femenino

Los aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este apasionante partidazo de la jornada 11 de la Liga F Barcelona – Real Madrid femenino deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Estadio Johan Cruyff para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Clásico.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Real Madrid femenino

El Estadio Johan Cruyff, situado en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, será el escenario donde se disputará este frenético Barcelona – Real Madrid femenino de la jornada 11 de la Liga F. Este campo tiene un aforo para recibir a unos 6.000 aficionados y se espera que haya una buena entrada, ya que estos dos equipos están peleando por el título y si las culés ganan darían un golpe sobre la mesa, mientras que si lo hacen las madridistas llenarían de emoción el campeonato.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a la árbitra Paola Cebollada para que imparta justicia en este Clásico Barcelona – Real Madrid femenino de la jornada 11 de la Liga F. Recordamos que en esta competición no está implantado el VAR, por lo que todas sus decisiones serán las que prevalezcan. Adriana García y Raquel Díaz serán sus asistentes, mientras que Coral Couso será la cuarta colegiada en el Estadio Johan Cruyff.