Parecerá que estás en Budapest pero estas termas están en España: son gratis y es el viaje perfecto para otoño

En España, el abanico de opciones para disfrutar de una escapada de fin de semana es muy amplio, pero pocos lugares ofrecen la combinación perfecta de naturaleza, historia y bienestar como las termas de Arnedillo, en La Rioja. Situadas a apenas una hora en coche de Logroño, estas aguas termales destacan no sólo por la temperatura de sus aguas, que puede alcanzar los 50 grados centígrados, sino también por por sus efectos beneficiosos para la circulación sanguínea y la piel gracias a su riqueza mineral. Además, la mayoría de las pozas son de libre acceso y gratuitas.

Para quienes deseen un cuidado especial de la piel y la circulación, existe un ritual recomendado: alternar 10 o 20 minutos en el agua caliente con un breve baño en el agua fría del río, repitiendo varias veces. Este proceso, aunque algo exigente, potencia los efectos terapéuticos del agua. Más allá de sus propiedades termales, Arnedillo ofrece un paisaje que parece sacado de un cuento. El pueblo, situado al margen del río Cidacos, alberga la la iglesia parroquial de San Servando y San Germán, con un retablo renacentista que representa a los santos con uniformes de los Tercios de Flandes.

Termas de Arnedillo

Las termas destacan por sus aguas minerales, que emergen desde profundidades de hasta 4.000 metros y alcanzan temperaturas de hasta 50ºC. Estas aguas son ricas en minerales como sodio, calcio, magnesio, hierro, silicio y rubidio, y se consideran terapéuticas tanto para la piel como para la circulación sanguínea. El agua fluye hacia tres pozas construidas estratégicamente, cada una con una temperatura distinta.

Para quienes buscan privacidad o tranquilidad, es posible alejarse un poco río abajo, donde se encuentran pozas más discretas y menos concurridas. Asimismo, el entorno natural que rodea las termas es impresionante. Situadas al margen del río Cidacos, las aguas emergen rodeadas de vegetación y formaciones geológicas que conservan huellas de dinosaurios.

Las Termas de Arnedillo se encuentran en La Rioja, a unos 100 kilómetros al sureste de Logroño. Para llegar desde la capital riojana, toma la N-232 en dirección a Calahorra y continúa hasta Arnedillo. El trayecto dura aproximadamente una hora. El acceso a las termas cuenta con zonas de estacionamiento cercanas, por lo que aparcar es sencillo, incluso en temporada alta.

Balneario de Arnedillo

#Balneario #aguastermales #planesconniños #lomasdelarioja #relaxenfamilia #escapadas #turismorural #viajarconniños ♬ sonido original – Mami, ¿qué hacemos hoy? – mamiquehacemoshoy @mamiquehacemoshoy 💦¿Un balneario pensado para disfrutar en familia? 💦 ¡Sí, y te va a sorprender! Nos escapamos al Balneario de Arnedillo, un lugar donde el relax, la diversión y la historia se mezclan gracias a un tesoro que nace bajo tierra: sus aguas termales únicas. 🌋✨ 👣 Este balneario tiene dos zonas impresionantes: 🔹 En el exterior encontrarás una gran piscina de olas y hasta un río bravo para disfrutar en movimiento. 🔹 Y en la zona interior, te esperan jacuzzis, camas de burbujas, pediluvio y espacios de tranquilidad donde el cuerpo y la mente se relajan de verdad. Y eso no es todo… 💆‍♀️ También ofrecen tratamientos especiales como el barro termal (peloides), con propiedades terapéuticas únicas en España. 🌡️ Las aguas mineromedicinales de este balneario brotan a 48–52,5ºC desde siete manantiales, y están cargadas de minerales como hierro, magnesio, sodio, calcio y bromuro. Son ideales para tratar reumatismo, artritis, artrosis, bronquitis crónica, el estrés… o simplemente para desconectar y sentirte mejor. 💚 Su historia viene de lejos: desde los romanos hasta la reina Bárbara de Braganza y Fernando VII, muchos ya conocían los beneficios de este lugar. Y no es solo el agua lo que cura… El clima, el paisaje, el silencio entre pinos y la atmósfera limpia hacen de este rincón un verdadero respiro para el alma. 🫧 Consejo de mami: • Gorros y chanclas obligatorios 😉 • Reserva online con antelación, especialmente en verano o fines de semana. • Combínalo con una visita a las pozas naturales, Enciso o el Barranco perdido. 📍 Balneario de Arnedillo C/ Joaquín Velasco s/n, 26589 Arnedillo, La Rioja 🎟️ Info sobre entradas y tratamientos en su web. 📲 ¿Te animas a probar sus aguas termales? Déjame un 💧 en comentarios si tú también quieres venir en familia. #mamiquehacemoshoy

Por otro lado, el Balneario de Arnedillo es un referente en España para quienes buscan relajación, salud y contacto con la naturaleza. Sus aguas termales, ricas en minerales como sodio, calcio, magnesio, hierro y silicio, emergen a temperaturas de hasta 50 °C y son consideradas terapéuticas para la piel, la circulación sanguínea y la musculatura. Estas propiedades hacen del balneario un destino ideal durante todo el año, especialmente en otoño e invierno.

Los visitantes pueden disfrutar de baños de burbujas, chorros de agua a presión y circuitos de contrastes de temperatura, diseñados para potenciar los efectos beneficiosos de las aguas minerales. Además, se ofrecen masajes, fangoterapia y tratamientos estéticos, lo que convierte la visita en una experiencia completa de relajación y cuidado personal.