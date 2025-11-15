Lidl ‘regala’ el producto más buscado este Black Friday: adiós a limpiar

Hay productos que aparecen justo en el momento perfecto, cuando más falta hacen. Y en plena cuenta atrás para el Black Friday, Lidl ha vuelto a acertar de pleno ya que ha lanzado un artículo que llevaba semanas dando vueltas en redes sociales. No es un electrodoméstico caro ni un capricho tecnológico: es uno de esos inventos que te cambian la rutina sin que te des cuenta. Y, por eso mismo, se está agotando.

Hablamos del cepillo eléctrico de limpieza SilverCrest, un aparato pensado para acabar de una vez con la suciedad incrustada, las juntas ennegrecidas y esas zonas imposibles que siempre se resisten. Lo más sorprendente es el precio: está a 19,99 euros, sólo disponible online, y ya hay quien cree que es el chollo del año. Porque, sinceramente, por lo que cuesta y por lo que hace, parece casi un regalo adelantado de Lidl de cara al Black Friday. Y no es casualidad que se haya vuelto tan viral. Viene con varios cabezales, funciona con batería de larga duración y tiene un brazo telescópico que te evita agacharte, estirarte o hacer posturas imposibles. Es ese tipo de herramienta que, cuando la pruebas, te preguntas por qué has estado limpiando a mano todo este tiempo, o por qué no había aparecido antes.

El cepillo eléctrico de Lidl que arrasa este Black Friday

Lidl lleva tiempo acertando con sus herramientas de limpieza, pero esta vez ha dado justo en la diana. El cepillo eléctrico de limpieza SilverCrest está pensado para que no tengas que hacer fuerza, frotar durante minutos o pelearte con esponjas que no llegan a ninguna parte. El motor se encarga del trabajo duro y tú solo guías el movimiento.

Este modelo incluye una potente batería de iones de litio de 2200 mAh, lo que le da hasta 90 minutos de uso continuado. Y eso en la práctica significa poder limpiar la ducha, las juntas del baño, los grifos, la cocina, las ollas o incluso el borde de la mampara sin tener que recargarlo a mitad de tarea.

Además, tiene certificación IPX5, así que puedes usarlo sin miedo en zonas húmedas o mojadas. Está pensado para meterse en faena: duchas, bañeras, azulejos, encimeras y cualquier superficie donde se acumule cal, grasa o suciedad difícil.

Los cabezales que marcan la diferencia

Uno de los motivos por los que este cepillo se ha hecho tan popular es que viene bien equipado. Cada cabezal está pensado para un tipo de limpieza concreta, y eso se nota:

Cabezal plano: perfecto para paredes, suelos y superficies amplias.

perfecto para paredes, suelos y superficies amplias. Cabezal en forma de cúpula: ideal para lavabos, duchas, bañeras y las zonas curvas que normalmente cuestan más.

ideal para lavabos, duchas, bañeras y las zonas curvas que normalmente cuestan más. Cabezal cónico : pensado para las esquinas y juntas, esos rincones donde la suciedad se esconde y no hay estropajo que llegue.

: pensado para las esquinas y juntas, esos rincones donde la suciedad se esconde y no hay estropajo que llegue. Almohadilla de limpieza: para superficies delicadas o tareas que necesitan un toque más suave.

A esto se suma una barra de extensión telescópica que se ajusta entre 62,5 y 114,5 cm. ¿El resultado? Puedes limpiar sin agacharte, sin estirarte y sin cargar peso. Para personas con dolores de espalda o simplemente cansadas de “hacer el contorsionista” en el baño, es un alivio.

Diseño práctico y pensado para durar

El aparato está fabricado en plástico y aluminio, pesa entre 500 y 600 gramos y es muy manejable. No da la sensación de herramienta barata, y eso se agradece. Además, se recarga con cable USB-C (incluido), aunque no trae adaptador de corriente. Una decisión habitual ya en muchos productos, pero que permite usar cualquier cargador que tengas en casa.

Otro punto a su favor es la ergonomía. El mango es cómodo, no resbala y permite usarlo con la misma facilidad tanto en superficies altas como en zonas estrechas donde antes solo podías llegar a mano.

Por qué está volando en la web de Lidl

El éxito no es casualidad. Hay varios factores que explican por qué se está agotando:

El precio: 19,99 euros por un dispositivo eléctrico con batería, cabezales y barra extensible es prácticamente un regalo.

19,99 euros por un dispositivo eléctrico con batería, cabezales y barra extensible es prácticamente un regalo. El momento: llega justo antes del Black Friday, cuando todos buscamos ofertas y mejoras para el hogar.

llega justo antes del Black Friday, cuando todos buscamos ofertas y mejoras para el hogar. El uso real: limpia zonas que nadie quiere limpiar y lo hace rápido.

limpia zonas que nadie quiere limpiar y lo hace rápido. La comodidad: evita esfuerzos, llega donde no llega un estropajo y funciona con solo pulsar un botón.

Y quizá lo más importante: soluciona un problema que todos tenemos. Las juntas sucias, los rincones de la ducha, la cal que se instala en los grifos… son tareas que siempre posponemos. Con este cepillo, muchas personas están descubriendo que pueden quitárselas de encima en minutos y sin esfuerzo.

Pero eso sí, Lidl lo ha dejado claro: esta herramienta sólo se vende online, no se podrá encontrar en tiendas físicas. Y viendo cómo se está reduciendo el stock, no sería raro que desapareciera antes incluso de que llegue el Black Friday. Por ello, para quien estaba esperando un extra de ayuda en casa ( o un regalo útil y barato) , este cepillo se ha convertido en el producto estrella de la campaña, así que no lo dudes y hazte con él antes de que se agote.