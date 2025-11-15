Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de los cadáveres de dos personas de 60 años. Se trata de un matrimonio, un hombre y una mujer, con signos evidentes de violencia. La Guardia Civil lo investiga en principio como un posible caso de violencia de género.

Según han informado los servicios de Emergencias, los cadáveres se han encontrado en un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. Los cadáveres fallecidos estaban en habitaciones diferentes de la vivienda.

La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía de este sábado y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. En este momento, la principal hipótesis es que podría tratarse de un crimen de carácter machista y el posterior suicidio del agresor.