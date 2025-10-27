La Policía Nacional investiga la causa del fallecimiento de un hombre de cerca de 40 años tras encontrar su cadáver en el interior de un trastero en el que vivía, en la tercera planta de un parking de un edificio del centro de Logroño.Los primeros indicios revelan que no ha sido una «muerte violenta».

Fueron los familiares del fallecido los que advirtieron de la falta de contacto con la víctima desde hacía tiempo. Siguiendo el relato de la familia, un patrulla de la Policía Nacional se desplazó en la tarde del domingo hasta esa casa, en la calle Trinidad.

La Policía Judicial, además de dotaciones del Servicio Riojano de Salud han acudido alrededor de las 16:00 horas de la tarde para averiguar el paradero del hombre. Allí, los agentes encontraron el cadáver en el interior de un trastero ubicado en la tercera planta del sótano del edificio.

La víctima vivía en el trastero

Los policías encontraron el cadáver rodeado de colchones y todo tipo de enseres, ya que la víctima de unos 40 años de edad, vivía en ese pequeño habitáculo a tres plantas bajo tierra, en los aparcamiento subterráneos del edificio.

Fuentes policiales han señalado poco después del hallazgo del cadáver en el trastero del edificio de Logroño, que «en una primera inspección, y a falta de los resultados de la autopsia, se puede deducir que no hay indicios de muerte violenta». No obstante, la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la víctima.