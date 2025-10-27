Alquilaron su casa de Solsona (Lérida) para pagar la costosa rehabilitación de su hija Marta en coma por un accidente y le okupan la vivienda. Se trata de una familia de inquiokupas que llevan 15 meses sin pagar el alquiler. Viven gratis okupando la casa, mientras la familia de Marta Pérez se queda sin fondos para pagar su costosa rehabilitación y además se ven obligados a seguir pagando los suministros de la casa que le okupan.

Los inquiokupas, en realidad son morosos, no son vulnerables, ni carecen de dinero. Trabajan y cobran su sueldo, además se han comprado otra vivienda que han puesto en alquiler mientras okupan la de la familia de Marta.

«Se ríen de nosotros, ¿cómo pueden vivir tranquilos en mi casa sin pagarme?, mientras viven gratis y yo pago los gastos, quitándomelo del tratamiento de mi hija?. Espero que podáis vivir tranquilos, idos retocando, viajando de vacaciones, que estéis tranquilos y felices», explica María Verdejo, la madre de Marta, en sus redes sociales mientras acompaña a su hija en su cara rehabilitación.

El vuelco en la vida de Marta

La vida de Marta Pérez y de su familia dio un giro trágico el 28 de septiembre de 2022 en Ibi (Alicante), donde la familia residía por motivos laborales.

Marta se apuntó a un gimnasio. Un día el propietario le ofreció un batido. Ella preguntó si llevaba frutos secos porque es alérgica, le dijeron que no y se lo tomó. Marta se puso muy mal, en el centro de salud le dieron un medicamento y la devolvieron a casa, pero su madre regresó rápidamente porque el estado de Marta empeoraba por minutos. Finalmente, cuando volvían a estar en el centro de salud, sufrió un paro cardiaco que duró 10 minutos y quedó en coma.

Desde entonces, gracias a terapias muy costosas y a la generosidad de las persona que participaron en su campaña de donaciones, la familia consiguió sacar a Marta del coma y recuperar la esperanza de volver a verla caminar.

Le okupan la casa

Ante el encarecimiento de los tratamientos, la familia de Marta Pérez alquiló su antigua casa de Solsona (Lérida) para sufragar los enormes gastos.

La familia que alquiló la vivienda se han convertido en inquiokupas, tras dejar de pagar el alquiler desde hace 15 meses.

María Verdejo confirma que demandaron a los que okupan su casa sin pagar un duro, hace ya un año, sin resultados. Entre tanto, la ley les obliga a pagar el seguro de la casa y todos los suministros.

Han perdido su principal fuente de ingresos, junto a las donaciones altruistas, para sufragar los tratamientos de su hija. María expuso su problema con los inquiokupas en las redes sociales y ahora estos la han denunciado por hacerlo.