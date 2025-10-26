Juicio rápido a un okupa de Granada que había sido desalojado de un piso del barrio de La Paz el 10 de octubre y volvió a okuparlo doce días después, el 22 del mismo mes, en cuanto salió el propietario de la vivienda. El okupa ha sido condenado este viernes 24 de octubre a cuatro meses de prisión y a pagar 500 euros por los daños producidos durante el asalto. La pena no obliga al condenado a entrar en prisión.

Gaspar Muñoz, el propietario, ha vuelto a recuperar su piso por segunda vez en menos de un mes, pero no tiene dinero para reacondicionar su vivienda, destrozada tras el paso de los okupas una y otra vez. El piso es la única fuente de ingresos para la familia, Gaspar está en el paro y vive en el piso de su madre con su hermana enferma.

«Se vendía droga y me han dicho que alquilaban una habitación a 25 euros para la prostitución», explica el propietario de la vivienda. Los okupas arrancaron los cables de la luz, los marcos de las ventanas y se llevaron hasta las puertas. Gaspar ha reclamado judicialmente que los okupas paguen los desperfectos valorados en 9.000 euros, pero se declararon insolventes.

Siete años luchando contra los okupas

La condena al okupa tras la última okupación es la última batalla de la guerra judicial que libra este vecino de Granada contra los okupas. Después de siete años de okupación, Gaspar consiguió desalojar a los okupas de su piso el pasado 10 de octubre. No fue fácil. Matilde, la cabecilla del clan de okupas le amenazó: «Te voy a dar una puñalada que vas a respirar por la herida». También le dijo que volverían a okuparle su vivienda: «Te vas a tener que ir de aquí, perro».

Gaspar denunció a los okupas por amenazas y se atrincheró en su vivienda de Granada por miedo a que cumplieran sus amenazas. Sólo se atrevió a salir cuando pasaron 12 días, la noche de este miércoles, y cuando regresó los mismos okupas se le habían vuelto a meter en el piso. Gaspar no pudo entrar en su casa porque rompieron la cerradura y la sustituyeron por otra.

Detenido por allanamiento de morada

La noche del pasado día 22 Gaspar llamó de inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar y le dijo que no podía hacer nada si no ponía la preceptiva denuncia. El propietario se trasladó a comisaría y denunció a los okupas.

Esta vez sí, la Policía regresó a la vivienda con la denuncia y detuvo al okupa que había en su interior, acusado de un delito de allanamiento de morada. Matilde, su pareja, huyó antes de que llegaran los agentes.

Este viernes, el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha celebrado el juicio contra el okupa José Manuel M. acusado de allanamiento y daños. La Fiscalía pedía seis meses de prisión, pero, tras llegar a un pacto, el okupa ha sido condenado a cuatro meses de prisión, a pagar las costas y 500 euros por los daños a Gaspar.

Horas después el okupa regresó por tercera vez a la casa de Gaspar, esta vez para pedir que el dueño le diera las pertenencias que había dejado dentro del piso durante la okupación. «O me las das o te denuncio», gritaba.