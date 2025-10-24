A Gaspar Muñoz le han vuelto a quitar su piso de Granada los mismos okupas que consiguió desalojar hace 13 días: «He llamado a la Policía y me han dicho que no puede hacer nada». Gaspar consiguió desahuciarlos el pasado día 10 de octubre. Los okupas le amenazaron de muerte , le advirtieron que volverían ahora le han vuelto a quitar el piso.

La alegría le ha durado a Gaspar 13 días. Tras una larga batalla judicial que se prolongó durante siete años, este vecino de Granada consiguió desalojar a los okupas de su piso el pasado 10 de octubre. No fue fácil. Matilde, la cabecilla del clan de okupas le amenazó: «Te voy a dar una puñalada que vas a respirar por la herida». También le dijo que volvería a okuparle su vivienda: «Te vas a tener que ir de aquí, perro».

Gaspar denunció a los okupas por amenazas y se atrincheró en su vivienda de Granada por miedo a que cumplieran sus amenazas. Sólo se atrevió a salir cuando pasaron 13 días, la noche de este miércoles, y cuando regresó los mismos okupas se le habían vuelto a meter en su piso. Gaspar no pudo entrar en su casa porque lo okupas le habían puesto un candando en la puerta.

Me han puesto un candado en mi casa

Gaspar envió a OKDIARIO un vídeo desde la misma puerta de su casa okupada de nuevo: «Me acaban de okupar la vivienda, han puesto un candado, yo he salido de aquí a las 11 de la mañana, ahora quisiera saber lo que va a pasar, ha venido un coche patrulla y se ha ido y me han dicho que va a venir otro coche, y yo estoy aquí y mis pertenencias están metidas en mi casa».

El coche patrulla llegó a la casa e intentó hablar con los okupas sin conseguirlo. No le devolvieron su casa a Gaspar y este vecino de Granada se fue a comisaría a poner la denuncia correspondiente.

«La Policía me ha dicho que no pueden»

«Estoy en comisaría y lo único que puedo decir es que la Policía ha ido a mi casa pero dicen que no pueden meterse, les he dicho se metan y les identifiquen pero me dicen que como los okupas no abren, ellos no pueden hacer nada. Yo voy a poner la denuncia, y ya les había denunciado, ahora no sé lo que hará la Policía, ni el juzgado, estoy yo ya muy cansado y muy harto y quiero una solución ya y veo que no».

Gaspar está en paro y vive en otra casa muy humilde junto a su madre de 84 años y su hermana enferma, que dispone de una pensión de 480 euros mensuales. La vivienda que le acaban de volver a okupar era su única fuente de ingresos.

Además, tiene que arreglar la casa

Gaspar está desolado. Durante los siete años que duró la anterior okupación de su piso, los okupas lo destrozaron: «Se vendía droga y me han dicho que alquilaban una habitación a 25 euros para la prostitución».

La okupa Matilde y su clan arrancaron los cables de la luz, los marcos de las ventanas y se llevaron hasta las puertas. Gaspar ha reclamado judicialmente que la okupa le pague los desperfectos valorados en 9.000 euros, pero ella se ha declarado insolvente y, además, le ha vuelto a okupar el piso.

«Y ahora qué hago yo, si no tenemos dinero para arreglar la casa y este piso era el único ingreso que podría tener», explica Gaspar.