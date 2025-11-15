Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime, en directo hoy | Dónde ver y última hora del partido de semifinales de las ATP Finals 2025

Alcanza Alcaraz las semifinales en las ATP Finals, su techo en Turín, contra el que se topó en 2023 cuando debutó en el torneo. Poco se parecen aquel Carlitos y el de entonces. Ambos mantienen su esencia casera, pero el actual ya no es aquel joven que irrumpió en el circuito. Ahora es número uno del mundo tras una temporada llena de trabajo y sacrificios que han desembocado en éxitos. Busca uno más, el último antes de irse a por la Davis y el último obstáculo de Alcaraz se llama Aliassime, tenista peligroso donde los haya en indoor.

Nadie ha ganado más en toda la década, 85 en 116 partidos, que el canadiense en pista dura cubierta. Precisamente Sinner, quién le derrotó en el debut de las presentes ATP Finals, es el que amenaza su récord con 82 triunfos en 99 enfrentamientos. Desde el mencionado partido, Aliassime ha ido creciendo hasta citarse con Alcaraz en semifinales. Por el camino, una remontada contra Shelton y una trabajada victoria contra Zverev. Este curso se ha coronado en Adelaida, Montpellier y Marsella.

Camina en búsqueda de recuperar las sensaciones que en su día le hacían estar llamado a ser uno de los asiduos de rondas finales en cada Grand Slam. Él respondió con éxitos a las expectativas. Cuatro títulos en 2022 -Róterdam, Florencia, Amberes y Basilea- además de coronarse con Canadá en la Copa Davis. Ahora, tras dos años repletos de lesiones, parece dar portazo a aquellos fantasmas. En 2024 se colgó el bronce olímpico en dobles y ha alcanzado las finales de Madrid y París, ambos Masters 1.000.

Aunque el reto de Aliassime con Alcaraz es doble, pues desde 2022 no le gana un set, ergo, tampoco un partido. Los últimos cuatro enfrentamientos han caído del lado del murciano. Indian Wells (2023 y 2024), Roland Garros (2024) y los Juegos Olímpicos (2024). Triunfos traducidos en head to head favorable al murciano después de haber perdido sus tres primeros enfrentamientos contra el canadiense en US Open (2021), Copa Davis (2022) y Basilea (2022). El de este sábado vale una final. Sólo un billete. Alcaraz o Aliassime.