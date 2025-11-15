El barranco de Santa María se ha desbordado este sábado en la localidad onubense de Nerva, tras la acumulación de taponamientos a lo largo de su cauce debido a la intensa lluvia provocada por la borrasca Claudia. La acumulación de agua, ramas, troncos y otros restos ha provocado el llamado salto del barranco, inundando varias calles y viviendas del municipio. El alcalde José Luis Lozano, del partido Independiente Por Nerva, ha subrayado que los vecinos de la localidad de Nerva (Huelva) viven momentos de «desolación e impotencia» ante las inundaciones y los daños provocados por las intensas lluvias y fuertes vientos. Lozano ha hecho hincapié en la frustración ante «el colapso de un colector de aguas fecales el pasado 29 de octubre».

Los barrancos de Enmedio y Santa María han estado bajo vigilancia de forma constante para prevenir nuevos incidentes. El alcalde José Luis Lozano, del partido Independiente Por Nerva, ha destacado su preocupación por el desbordamiento del barranco Santa María. José Luis Lozano ha estado este sábado en coordinación con la Guardia Civil para cortar varias carreteras que estaban inundadas. Mientras, ha destacado su impotencia ante «el colapso del colector de aguas fecales el pasado 29 de octubre».

En este sentido, el acceso sur por la A-476 ha estado cortado durante el sábado. También, las traseras del Pabellón Municipal de Deportes Urbano Ortiz han permanecido afectadas tras el colapso de un colector de aguas fecales el pasado 29 de octubre. El Ayuntamiento, en coordinación con Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, ha mantenido a los equipos de Obras y Servicios en alerta para atender cualquier eventualidad.

La Policía Local reaccionado con rapidez, junto con la colaboración de los propios vecinos, lo que permitió evitar daños personales, aunque sí se han registrado daños materiales en varias casas afectadas por la inundación.

El Ayuntamiento de Nerva ha activado el Plan de Emergencia Local y ha pedido a la población que permanezca en sus hogares mientras los servicios municipales supervisan los barrancos y colectores más vulnerables, como el del barranco de Enmedio.

El desbordamiento del barranco hace recordar a los vecinos de esta localidad de Huelva la gran riada del 19 de diciembre de 2019, cuando un taponamiento similar del citado barranco de Santa María provocó daños significativos en la localidad. Las autoridades locales mantienen contacto permanente con Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local, y los equipos de Obras y Servicios están preparados para actuar de inmediato ante cualquier incidencia.

Entonces, el 19 de diciembre de 2019, el pueblo quedó dividido en dos mitades de norte a sur, separadas por aproximadamente un metro y medio de agua, desde el barrio del Pozo Bebé hasta el recinto ferial, pasando por la zona comercial del centro.

Durante aquella jornada, la cantidad de lluvia acumulada en 24 horas ascendió a 94 litros por metro cuadrado, concentrándose principalmente en la madrugada. Las inundaciones afectaron más de 80.000 metros cuadrados, equivalentes a ocho campos de fútbol, dañando decenas de viviendas y comercios, vehículos, numerosos edificios públicos, viales y espacios de ocio al aire libre.