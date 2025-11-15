‘Maxton Hall’: ¿cuándo se estrena cada capítulo de la temporada 2 en Prime Video?

El mes de noviembre se presenta con muchas emociones en Prime Video. La plataforma de streaming ha traído de regreso a su catálogo audiovisual la nueva temporada de Maxton Hall. La popular ficción juvenil, basada en la saga literaria Save Me, de Mona Kasten, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos audiovisuales de los últimos años. Y es que, todo el mundo cayó rendido ante la historia de Ruby Bell y James Beaufort. A través de la primera temporada, los suscriptores tuvieron la oportunidad de conocer la ficción gracias a sus primeros seis episodios. Una serie de entregas que sirvieron como bloque introductorio a la impactante historia de estos jóvenes. ¡Alerta SPOILERS!

En el último capítulo de la primera temporada, los fans de la producción pudieron ver como Ruby Bell y James Beaufort se sinceraron el uno con el otro. Los protagonistas se reencontraron en la universidad de Oxford y, tras varias conversaciones, optaron por darse una oportunidad como pareja. Pero, la felicidad no les duró mucho tiempo. Al regresar a casa, el joven fue informado del repentino fallecimiento de su madre. Un duro golpe para él que lo llevó a tocar fondo, de la peor manera. De hecho, Ruby fue testigo de ello y de cómo le era infiel con otra mujer. Y es que, James optó por dejarse llevar por ciertas sustancias para olvidar el complicado momento que estaba pasando.

Por su parte, Ruby Bell siempre tuvo como objetivo centrarse en ella y en su futuro. Su prioridad ha sido, desde el primer minuto, sus estudios para poder acceder como estudiante a Oxford. Pero, en sus planes, no estaba enamorarse, y menos de James Beaufort. A pesar de ello, la joven decidió dejar caer sus barreras. Por ello, ver cómo el chico del que se ha enamorado la humilla frente a todos supone un duro golpe para ella. Una situación que la sume en una profunda tristeza. Pero, lejos de dejarse hundir, decide tomar las riendas del asunto.

Fecha de estreno de los nuevos capítulos de ‘Maxton Hall’

Tal y como se pudo ver la semana pasada, el gran estreno de la segunda temporada de la serie tuvo lugar el 7 de noviembre. Tras el arrollador final de la primera temporada, los fans han tenido que esperar mucho para poder continuar viendo esta historia. Por ello, y como recompensa, la plataforma de Prime Video ha optado por poner a disposición de los suscriptores tres capítulos del tirón.

Eso sí, cabe señalar que Maxton Hall se emitirá de manera semanal. Por lo tanto, hay que esperar hasta el viernes, de cada semana, para poder ver un nuevo capítulo de la serie. Una nueva temporada que ha sido presentada con un total de seis entregas, al igual que la anterior. Pero, ¿cuáles son las fechas oficiales de estreno? Realizamos un pequeño repaso.