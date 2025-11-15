El Gobierno de Salvador Illa fijó en 17 millones de euros la cantidad a destinar inicialmente, en este año 2025, a programas de cooperación internacional y ayuda al desarrollo. Posteriormente, la cantidad destinada a cooperación internacional y a la ayuda a Palestina se ha incrementado en 4,2 millones más para el actual ejercicio, según confirma por escrito a una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Vox el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. Todo, pese a la deuda que arrastra con el Estado, piensa aumentar la ayuda en 2026.

Con estas cifras, Cataluña se sitúa como la Comunidad que más destina a cooperación internacional, aunque sus cuentas, de puertas para adentro, continúan situándola como la principal deudora del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con 77.053 millones de euros de deuda, pese a que el Gobierno ha anunciado su disposición a condonarle hasta 17.104 millones. En todo caso, la deuda autonómica de Cataluña es casi el 20% de la cifra total que debe el conjunto de las Autonomías.

Desde el Departamento de la Unión Europea y Acción Exterior subrayan que sus objetivos prioritarios de actuación son Palestina, América Latina y África (en este continente, concretamente, es el Reino de Marruecos el que recibe buena parte de las ayudas que la Agencia Catalana de Cooperación y Ayuda al Desarrollo destina a las actuaciones enfocadas a programas feministas y diversos asuntos desde, tratados siempre desde una perspectiva de género).

En su respuesta parlamentaria, el conseller Jaume Duch considera «socio estratégico» a la UNRWA, la agencia dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El Gobierno israelí ha acusado a la misma agencia haber empleado a trabajadores del grupo terrorista Hamás. Además, el Gobierno del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha cerrado su sede en Jerusalén Este y ha prohibido sus operaciones en la Franja de Gaza. Por todo ello, la UNRWA no puede operar ya ni en ninguno de los dos territorios palestinos, ni en Gaza ni en Cisjordania, ni ocuparse de los refugiados palestinos sobre el terreno.

Incremento de dos millones de euros

El gobierno de la Generalitat, con Salvador Illa al frente ha prometido, además, que en los Presupuestos del año próximo, que todavía no ha logrado pactar con sus socios de ERC y con los Comunes, consignará dos millones de euros más para ayudas destinadas a la reconstrucción de Gaza; dotación que se canalizará a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

En cualquier caso, el presidente catalán no ha logrado aún el beneplácito de sus socios de ERC y de los Comunes para sentarse a negociar las cuentas públicas, aunque no parece que la ampliación del capítulo de ayudas y cooperación internacional suponga un grave problema para los socios parlamentarios que le han venido sosteniendo en el Gobierno hasta el momento.