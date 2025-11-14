Prohens a Salvador Illa: «No podemos aceptar negociaciones singulares que rompan la caja común»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha mantenido una reunión institucional con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un encuentro entre ambas comunidades vecinas. Prohens ha destacado que «tras un año de relación institucional inexistente con el anterior president, celebramos que se haya recuperado el diálogo y la cooperación entre ambos territorios».

La mandataria balear ha abordado con el Illa diversos ámbitos de colaboración, tanto a nivel europeo como ante el Gobierno de España, así como cuestiones de interés compartido, como la agenda mediterránea, la inmigración y la financiación autonómica.

Prohens e Illa han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación dentro de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que actualmente preside Baleares. Ambas partes se han emplazado a preparar la reunión que se celebrará el próximo 9 de diciembre con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Cohesión, Raffaele Fitto.

La presidenta ha expresado también la voluntad de reforzar el trabajo conjunto en el marco del futuro Pacto por el Mediterráneo, recordando que Baleares ya ha recibido el apoyo de Cataluña para incorporar en él a los territorios insulares. Prohens ha solicitado igualmente el apoyo de la Generalitat al dictamen sobre turismo sostenible que lideran las Islas en el Comité Europeo de las Regiones y que se votará en diciembre.

Las dos administraciones han analizado también las posturas compartidas en materia agraria y pesquera en el ámbito mediterráneo, donde Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía colaboran para reforzar intereses comunes.

En cuanto al nuevo sistema de financiación autonómica, la presidenta Prohens ha defendido que éste «debe tener en cuenta el crecimiento poblacional, la población flotante, el principio de ordinalidad y, por supuesto, la insularidad».

En este punto, Prohens ha insistido en la importancia de la multilateralidad: «Podemos defender muchas cuestiones conjuntamente, pero ello exige que Cataluña vuelva a la mesa con el resto de comunidades. No podemos aceptar negociaciones singulares que rompan la caja común ni condonaciones de deuda que acaben pagando los ciudadanos de Baleares».

En materia de inmigración, la presidenta balear también ha trasladado a Salvador Illa la preocupación del Govern ante el incremento de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas baleares, que ya suman 6.600 personas este año, más las 300 de esta semana. Ha advertido de que Baleares «se está convirtiendo en la principal puerta de entrada de inmigración irregular en Europa».

La presidenta ha explicado que parte importante de estos migrantes sigue su ruta hacia Cataluña y ha pedido al presidente catalán que apoye la petición balear para que el Gobierno de España active de forma permanente Frontex en la ruta Argelia–Balears.