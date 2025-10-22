Frontex deja en evidencia a Pedro Sánchez ante las pateras: «No nos ha pedido presencia en Baleares»

El actual portavoz de Frontex, Chris Borowski, deja en evidencia a Pedro Sánchez y asegura que el Gobierno de España no ha solicitado en ningún momento el despliegue de agentes del Frontex en Baleares. Lo ha hecho en declaraciones a la radio pública IB3.

Borowski ha confirmado este miércoles que el Gobierno de España no ha solicitado ningún despliegue de agentes en el archipiélago, a pesar del aumento muy significativo de inmigrantes ilegales llegados durante los últimos años.

«En este momento no, Frontex no tiene agentes destinados directamente en las Islas. Sólo podemos actuar cuando un estado miembro solicita nuestro apoyo y decidimos de manera conjunta qué es lo que se necesita. Hasta ahora, no hemos recibido esta petición de España», ha explicado Borowski.

Actualmente, Frontex tiene más de 220 agentes desplegados en España, principalmente en las Islas Canarias, la costa sur peninsular y otros puntos estratégicos. En las Islas Baleares, sin embargo, no hay presencia directa de Frontex, ya que no se ha cursado ninguna petición formal por parte del Estado español.

En cambio, Frontex sí ofrece apoyo desde el aire, con dos aviones de vigilancia que operan en el sur del Mediterráneo occidental. Este dispositivo permite detectar embarcaciones que se dirigen hacia España.

En la entrevista, Borowski recuerda que «España acogió la primera operación de Frontex hace casi 20 años y se mantiene una muy estrecha colaboración desde entonces». Baleares sigue estando al margen del despliegue a pesar de que en el último año se ha vuelto a disparar el número de ilegales llegados a las islas. En 2025 se pueden alcanzar fácilmente los 7.000.

El Govern que preside la popular Marga Prohens no tiene, por tanto, competencias para solicitar la presencia de Frontex en las Islas. En cambio, sí lo solicitó la semana pasada en Bruselas.