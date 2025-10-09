La inmigración irregular en Baleares no cesa. Tres días después de haber superado el récord de inmigrantes irregulares llegados en 2024 a las Islas, el archipiélago ha recibido desde la tarde de este pasado miércoles 65 magrebíes más llegados todos ellos en patera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Los primeros rescates se han producido entorno a las 17:45 horas del miércoles, cuando se procedió al rescate de dos cayucos al sur de la isla de Formentera. La primera embarcación, que se encontraba a 29 millas al sur de la isla, llevaba a bordo 15 personas de origen magrebí; mientras que la segunda, a 32 millas al sur de Formentera, iban a bordo otras 13 personas, también magrebíes.

En ambos rescates han intervenido el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, CUCO, así como Salvamento Marítimo.

Por la noche, a las 23:55 horas, se ha procedido al rescate de una tercera patera a cinco millas al sur de Cabrera. A bordo iban 17 inmigrantes de origen magrebí, que han sido rescatados por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

La última embarcación ha sido rescatada a las 00:30 horas de este jueves cuando se encontraba a 48 millas al sur de Cabrera. A bordo de la patera iban 20 personas de origen magrebí, que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo, el puesto de Felanitx y la Guardia Civil de la Compañía de Calvià.

Baleares con las 5.909 personas llegadas en patera a sus costas en lo que va de año, ha superado los registros de 2024 y ha batido su récord migratorio. Esta cifra era la más elevada registrada hasta el momento en Baleares, que a su vez fue un 158% mayor que la de 2023. En poco más de nueve meses de 2025 ha vuelto a superarse el récord al alcanzar los 5.909 inmigrantes, a los que ahora hay que sumar los 65 de las últimas horas.