Salvador Illa calla la boca a Gerard Piqué: «El Espanyol es de Barcelona»

El Espanyol celebró este martes su 125 aniversario y Salvador Illa, presidente de la Generalitat, quiso dejar un mensaje claro sobre el conjunto periquito, del que es aficionado. «El Espanyol es de Barcelona», explicó Salvador Illa, que lanza así un mensaje claro a Gerard Piqué -entre otros-, que en los últimos años, y para provocar al Espanyol, hablaba del Espanyol como «de Cornellà».

«El club ha nacido en Barcelona y es de Barcelona», explicó Salvador Illa en la gala en la que se repasó la brillante historia del Espanyol, que cumple ahora 125 años. «Lo comparte con otras ciudades como Cornellà y El Prat», señaló también el presidente de la Generalitat de Cataluña. «El Espanyol es también una expresión de la pluralidad de Cataluña y eso es bueno», añadió.

«Para mí este acto tiene una dimensión institucional y una personal especialmente cercana», comentó Illa, aficionado del Espanyol, en el discurso final del acto, en el que aseguró que como máxima autoridad de la Generalitat es «de todos los equipos». «Pero como Salvador Illa he nacido perico y soy perico», reconoció.

Especialmente hincapié tuvieron esas palabras de que el Espanyol «es de Barcelona», sobre todo por la polémica que quieren crear desde el Barcelona con la actual ubicación del estadio perico, situado entre Cornellà y El Prat. Gerard Piqué, desde hace años, llama al Espanyol «de Cornellà», a lo que ahora Salvador Illa especifica que, evidentemente, «es de Barcelona».

«El espíritu de superación y la formación de los jóvenes para ser buenos deportistas y buenos ciudadanos. Todo ello subraya el carácter del Espanyol», añadió Salvador Illa sobre el conjunto catalán, del que también destacó que tiene «la constancia, la voluntad de no rendirse y la humildad».

Por su parte, en este acto también participó Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que dio «enhorabuena a toda la familia perica» por esta efeméride: «Es un honor representar la ciudad que os ha visto nacer, crecer y triunfar, y estar aquí como alcalde para unirme a una celebración histórica».

Collboni también recalcó, además, la vinculación entre el Espanyol y la ciudad de Barcelona: «La ciudad necesita el empuje, el sentimiento y el compromiso de los pericos y las pericas. Necesita o expresa la diversidad aportáis a la ciudad para contribuir a hacerla más grande y más única».