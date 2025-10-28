El gesto de señorío del Real Madrid con el Espanyol en su aniversario

El RCD Espanyol cumple 125 años de historia desde su fundación el 28 de octubre de 1900. El Real Madrid ha sido uno de los primeros en felicitar al equipo de Barcelona por alcanzar una cifra que sólo superan cinco clubes del fútbol español. «Es un honor y un orgullo contar en nuestro país con un club querido y admirado por todos. Vuestra historia engrandece el fútbol español», ha comunicado el club merengue desde su cuenta de X.

Un mensaje que no ha tardado en responder el club perico en esta red social. «¡Muchas gracias! Por más años de historia», ha contestado la cuenta oficial del Espanyol; acompañado de un emoticono de un apretón de manos. Este intercambio de mensajes evidencia la buena relación que existe entre el Real Madrid y el conjunto blanquiazul, rival local del FC Barcelona. El equipo merengue se sitúa justo por detrás del Espanyol en la lista de equipos más antiguos del fútbol español. La lista, que lidera el Recreativo de Huelva, cuenta con Athletic Club (1898), Barcelona (1899), Espanyol (1900) y Real Madrid (1902) encuadrados en un lapso de cuatro años.

¡Muchas gracias, @realmadrid! ☺️

Por más años de historia 🤝 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 28, 2025

El conjunto que hoy cumple 125 años está atravesando uno de los mejores momentos de su historia reciente. El Espanyol ocupa el quinto puesto de la clasificación liguera tras diez jornadas disputadas, a un punto del cuarto lugar que ostenta el Atlético de Madrid. Con el técnico Manolo González como punta de lanza del proyecto y una comunión entre equipo y afición que no se veía desde hace muchas temporadas, el club catalán sueña con volver a disputar competición europea la próxima campaña.

200 partidos de historia entre Real Madrid y Espanyol

Con 89 temporadas en Primera División, sólo Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Valencia superan los registros del Espanyol. La Liga ha contado con la presencia del equipo blanquiazul en la gran mayoría de sus 95 campañas. Pese a no sumar ningún título liguero en sus vitrinas, el Espanyol se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación histórica de la competición. En sus 125 años de historia, el conjunto barcelonés se ha medido en 200 ocasiones al Real Madrid, con un balance de 118 victorias merengues; 36 empates y 46 triunfos pericos.

La lista de jugadores que han vestido ambas camisetas cuenta con nombres muy importantes. Futbolistas que todos recuerdan como Zamora, Di Stefano o Amavisca vistieron los colores de Espanyol y Real Madrid. También lo hicieron jugadores presentes en los últimos éxitos merengues como Lucas Vázquez, Marco Asensio o Joselu.