Mario Picazo lanza la peor alerta para estas zonas de España y pide tener cuidado: «100 litros en 12 horas en…»

La peor alerta para estas zonas de España la lanza un Mario Picazo que pide extremar las precauciones. La lluvia será una de las peores enemigas de estos días en los que todo es posible, tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Este otoño parece que nos trae importantes novedades.

Los expertos del tiempo no dudan en intentar adelantarse a una serie de cambios que pueden acabar siendo especialmente complicados. Con algunas novedades que pueden convertirse en un importante riesgo contra el que tenemos que empezar a convivir. Algunos puntos de España están viviendo con miedo a unas lluvias torrenciales que pueden acabar siendo claves en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de unos cambios que debemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Esta previsión del tiempo marcará un fin de semana de cambios.

La peor alerta la lanza Mario Picazo a estas zonas de España

Los mapas del tiempo no dejan de actualizarse para empezar a darnos una serie de datos que pueden ser claves. En especial cuando tenemos en cuenta que estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales, lo que tenemos por delante es un importante giro radical.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás tenemos que empezar a ver llegar un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

El tiempo este fin de semana deberá ofrecernos una serie de cambios que pueden acabar marcando estos días. Lo peor, es que puede llover sobre mojado, algo que puede hacernos cambiar por completo de ciclo. Por lo que, quizás tocará estar pendientes de una serie de cambios que serán claves que tengamos por delante.

Un cambio que nos afectará de lleno en estas zonas de España y que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Pueden caer 100 litros en 12 horas

El tiempo nos está dando estos días una serie de señales que nos sumergirán en lo peor de una serie de cambios que aparecerán sin avisar. Este fin de semana nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el canal de El Tiempo: «La borrasca Claudia ya está causando estragos en muchas zonas de España y durante este fin de semana vamos a seguir notando sus efectos, aunque con tendencia a que ya el domingo sean menores. Es una borrasca relativamente estática que no se ha movido mucho de su posición, aunque parece que sí lo hará durante las próximas horas a medida que se desliza lentamente hacia el sur. Con Claudia se ha notado un aumento de la intensidad del viento, olas más grandes y precipitaciones que, en Canarias y zonas del oeste peninsular, han sido contundentes».

Siguiendo con la misma previsión: «Desde su posición al oeste de la península, Claudia nos va a seguir enviando frentes bastante activos que irán avanzando desde el suroeste de la península hacia el centro y el este. Las provincias del suroeste, sobre todo entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, son las que van a experimentar precipitaciones más intensas, que localmente serán tormentosas y estarán acompañadas de fuerte viento puntualmente. Para este viernes se han activado avisos naranjas por precipitaciones de 100 litros en 12 horas en las sierras del norte de Extremadura y suroeste de Castilla y León. También se mantienen los avisos por fuertes vientos en muchas zonas del oeste peninsular. Los acumulados más importantes, como se observa en el mapa, abarcan amplias zonas de la mitad oeste peninsular. Los más importantes entre este jueves y el domingo a última hora los vamos a ver en el extremo occidental de Galicia, el sur de la provincia de Salamanca y el norte de la de Cáceres, y en algunas zonas de las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz».

Es un fenómeno que no llegará solo: «Los vientos y el oleaje generados por Claudia irán a menos a partir del viernes. Ya para el fin de semana se espera una situación más tranquila, sobre todo la jornada dominical, pese a que aún se podrían registrar rachas moderadas en algunas zonas con los últimos coletazos de la borrasca. Pese al factor viento, que hace que la sensación de frío se intensifique, las temperaturas van a ser otoñales, con máximas rondando los 15ºCen bastantes capitales, aunque algunas del norte e interior se quedarán entre los 10ºC y 15ºC Las nubes van a mantener las mínimas a raya y solo algunas capitales del Mediterráneo y las de Canarias van a subir de día por encima de los 20ºC».