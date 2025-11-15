¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?: la lista que más curiosidad provoca

El momento más esperado por millones de usuarios de Spotify en todo el mundo está a punto de llegar: el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025. Cada año, la plataforma sueca recopila de manera automática los datos de las reproducciones de sus usuarios para ofrecer un resumen interactivo del año musical. Desde la primera edición en 2016, este evento se ha convertido en un fenómeno cultural a nivel global. Los usuarios comparten sus resultados en redes sociales, al tiempo que descubren nuevas canciones y artistas y, en muchos casos, renuevan su interés por géneros que habían dejado de escuchar.

Además, Wrapped se ha convertido en una gran herramienta de marketing para Spotify. La plataforma aumenta la interacción con su aplicación, refuerza la fidelidad de los usuarios y atrae nuevos suscriptores que desean participar en la experiencia. La facilidad para compartir el informe anual en Instagram, TikTok o Twitter hacen que se extienda mucho más allá de la propia aplicación, alcanzando miles de publicaciones diarias en redes sociales.

Qué es Spotify Wrapped y cómo funciona

Spotify Wrapped es un informe anual que analiza la actividad musical de cada usuario desde el 1 de enero hasta mediados de noviembre. El resumen incluye las canciones más escuchadas, los artistas favoritos, los géneros que predominan en nuestras listas y los minutos totales dedicados a la música.

Lo que distingue a Spotify Wrapped de otros informes de plataformas de streaming es su formato visual, optimizado para compartir en redes sociales. Asimismo, een los últimos años, Spotify ha incorporado elementos impulsados por inteligencia artificial, como un DJ virtual y un pódcast narrado que resume el año musical de cada usuario.

Aunque Spotify aún no ha confirmado la fecha exacta, estos son los días en los que se lanzó en años anteriores: en 2016 fue el 12 de diciembre; en 2017, el 5 de diciembre; en 2018, el 6 de diciembre; en 2019, el 5 de diciembre; en 2020 y 2021, ambos el 1 de diciembre; en 2022, el 30 de noviembre; en 2023, el 29 de noviembre; y en 2024, el 4 de diciembre.

Todo lo que sabemos del Spotify Wrapped 2025

Una vez la plataforma sueca active la función, acceder al resumen anual será muy sencillo. Los usuarios deberán actualizar su aplicación a la última versión disponible en Google Play Store o App Store y acceder a su cuenta habitual. En la pantalla principal aparecerá un banner que llevará directamente al recorrido interactivo.

Cabe señalar que el resumen sólo estará disponible a través de la aplicación oficial de Spotify. Con la eliminación de la mayoría de APKs de la versión premium a principios de 2025, aquellos que utilicen aplicaciones piratas no podrán acceder a Spotify Wrapped.

Aunque todavía no se han publicado los detalles , se espera que Spotify Wrapped 2025 mantenga la esencia de las ediciones anteriores. Los usuarios podrán conocer:

Artistas, canciones y géneros más escuchados: un resumen detallado de las preferencias musicales del año.

Minutos totales de escucha: un indicador de cuánto tiempo se ha dedicado a la música.

Comparativas con otros usuarios: métricas que muestran cuánto hemos escuchado a un artista en comparación con la media global.

Pódcasts: estadísticas de los pódcasts más escuchados y tiempo total dedicado a ellos.

Las canciones más escuchadas

Las canciones más escuchadas de Spotify en 2025 reflejan una combinación de nostalgia, éxitos recientes y colaboraciones globales que han marcado la década. Encabeza la lista «Blinding Lights» de The Weeknd (2019), con más de 4.900 millones de reproducciones.

En segundo lugar se encuentra «Shape of You» de Ed Sheeran (2017), que acumula aproximadamente 4.450 millones de streams. El tercer puesto es para «Starboy» de The Weeknd y Daft Punk (2016), con 3.980 millones de reproducciones. «Someone You Loved» de Lewis Capaldi (2019) ocupa el cuarto lugar con 3.967 millones de streams. Es una balada desgarradora sobre la pérdida y el duelo, parte del disco «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», que conectó profundamente con el público gracias a su honestidad emocional.

En quinta posición está «As It Was» de Harry Styles (2022), con 3.957 millones de streams. Como el tema más reciente del Top 10, combina synth-pop y un tono introspectivo que recuerda al indie de comienzos de siglo, destacando por su rápido ascenso en popularidad. «Sweater Weather» de The Neighbourhood (2013) alcanza el sexto puesto con 3.882 millones de escuchas.

El séptimo lugar es para «Sunflower» de Post Malone ft. Swae Lee (2018), con 3.876 millones de reproducciones. Parte de la banda sonora de «Spider-Man: Into the Spider-Verse», mezcla pop, R&B y hip-hop y acompañó al personaje de Miles Morales en su viaje emocional. En octavo puesto está «One Dance» de Drake, Wizkid y Kyla (2016), con 3.701 millones de streams. Este tema global fusiona dancehall, afrobeats y UK funk.

«Stay» de The Kid LAROI y Justin Bieber (2021) ocupa el noveno lugar con 3.597 millones de reproducciones. Finalmente, «Perfect» de Ed Sheeran (2017) completa el Top 10 con 3.517 millones de streams. Parte del mismo disco que «Shape of You», tuvo versiones junto a Beyoncé y Andrea Bocelli, consolidándose como un clásico moderno del amor.