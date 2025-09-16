Spotify pone patas arriba su plan gratuito con nuevas funciones para escuchar lo que quieras

Spotify ha ofrecido a quienes usan su versión gratuita un acceso limitado, escuchar música únicamente en modo aleatorio y con un número restringido de saltos por hora. Ahora la plataforma de streaming ha decidido dar un giro a esta experiencia y poner sobre la mesa funciones que antes parecían reservadas para los suscriptores de pago.

La novedad llega con tres herramientas que pretenden transformar la manera en la que los usuarios se relacionan con el servicio: “Pick & Play”, “Search & Play” y “Share & Play”. Aunque todavía habrá ciertas limitaciones, estas opciones abren la puerta a un uso mucho más flexible y atractivo de la aplicación.

¿En qué consisten estas nuevas funciones?

Tal y como informa TechCrunch, con “Pick & Play”, los usuarios gratuitos podrán reproducir directamente cualquier canción dentro de la app, sin depender de la reproducción aleatoria. “Search & Play” permitirá buscar un tema concreto y escucharlo en el momento, algo que hasta ahora estaba bloqueado para quienes no pagaban. Y “Share & Play” introduce una vía más social: si un amigo o un artista comparte un tema en redes sociales como Instagram, será posible abrirlo en Spotify y reproducirlo al instante.

Estas funciones pueden cambiar radicalmente la forma en la que millones de personas utilizan la plataforma, sobre todo quienes acceden a la música desde el móvil. No obstante, Spotify mantiene un sistema de límites: se aplicará un “tiempo bajo demanda” diario. Una vez superado, el usuario volverá a las restricciones de antes, con un número reducido de saltos por hora.

Impacto en la estrategia de negocio de Spotify

Este movimiento no es casual. Spotify arrastra meses de dificultades en el negocio publicitario, que apenas representa un 11% de sus ingresos totales, muy lejos del objetivo del 20% fijado por su CEO, Daniel Ek. Al ofrecer más funciones a los usuarios gratuitos, la compañía busca aumentar el tiempo que pasan en la aplicación y, en consecuencia, las impresiones de anuncios.

De los 696 millones de usuarios activos mensuales registrados en el último trimestre, 433 millones pertenecen al plan con anuncios. Es decir, la mayoría de la audiencia está en la versión gratuita, y por tanto es clave para que el modelo publicitario crezca.

Lo que queda en exclusiva para los Premium

A pesar de esta apertura, Spotify quiere seguir incentivando la suscripción. Funciones como el audio sin pérdida, las listas creadas por IA o Mix se mantienen reservadas a quienes pagan. En cambio, otras opciones como los mensajes dentro de la app o las listas personalizadas “daylist” estarán disponibles tanto para usuarios gratuitos como de pago.

De esta forma, la compañía mantiene un delicado equilibrio: mejorar la experiencia del plan gratuito para atraer a más oyentes y más anunciantes, sin restar demasiado valor a su modalidad Premium.

Una apuesta que puede marcar un antes y un después

Gracias a esta estrategia, Spotify busca fidelizar a su enorme base de usuarios gratuitos y, al mismo tiempo, aumentar sus ingresos publicitarios. Aunque los límites de uso siguen presentes, las nuevas funciones pueden ser un gran atractivo para quienes hasta ahora sentían que el plan gratis era demasiado restrictivo.

La compañía quiere demostrar que escuchar música sin pagar ya no significa resignarse a un control casi nulo sobre lo que suena. Con “Pick & Play”, “Search & Play” y “Share & Play”, Spotify pone un poco más de poder en manos de sus oyentes.