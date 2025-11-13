Un alemán escucha la nueva canción de Rosalía y lo que dice va a dejar a toda España sin palabras

Rosalía ha vuelto a dar que hablar con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, LUX. Uno de los temas que más conversación ha generado es Berghain, una pieza de arquitectura sonora compleja que incluye una sorprendente incursión en el idioma alemán con fragmentos de corte operístico.

Si bien la audacia artística de la catalana es ya conocida a nivel mundial, una reacción en redes sociales ha validado su compromiso con el detalle de una manera que ha dejado perplejos a miles de seguidores, especialmente en España. Un vídeo viral ha captado la reacción de un ciudadano alemán, nativo del idioma, al escuchar la canción por primera vez.

El verano de un nativo en pleno ‘Berghain’

El clip, que se ha difundido masivamente a través de TikTok, mostraba a un hombre alemán escuchando la sección coral de Berghain donde Rosalía emplea su voz de soprano lírica para interpretar versos en alemán. Su primera reacción, de genuino asombro, fue un exclamativo «¿¡Es alemán!?», reflejando la sorpresa de escuchar su lengua materna en una pieza de una artista española de la talla de la catalana.

La auténtica revelación del momento no fue el mero uso del idioma, sino el reconocimiento inmediato de su ejecución lingüística casi impecable. Los comentarios de este oyente, que tiene la autoridad natural de un hablante nativo, destacaron la pureza y la precisión de la vocalización de Rosalía, un detalle que a menudo se pierde cuando artistas internacionales incursionan en lenguas que no son la suya.

El veredicto final del oyente germano se ha convertido en la representación del éxito de este tema: «Tiene todos mis respetos».

La consagración de la preparación

Esta contundente afirmación, que ha resonado en redes, subraya la profunda preparación de la artista detrás de la composición. La calidad de la pronunciación no es casualidad; ha sido atribuida por expertos a un riguroso entrenamiento vocal con coros de prestigio como el Orfeó Català, una dedicación que ahora es recompensada con la máxima validación por parte de un nativo.

El gesto de atreverse con el alemán en un género tan exigente como el de la ópera, y hacerlo con una precisión que sorprende incluso a un nativo, consolida la reputación de Rosalía como una de las artistas más meticulosas y universalmente ambiciosas de la escena musical actual.