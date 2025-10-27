Qué es Berghain, la mítica discoteca de Berlín que ha inspirado a Rosalía para su nuevo single

Rosalía, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas españolas que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tiene una voz verdaderamente especial pero, sobre todo, un talento innato a la hora de componer canciones que consiguen emocionar a todo aquel que las escucha. Hace unos cuantos días, dio a conocer en la Plaza de Callao el nombre y la portada de su nuevo álbum, Lux. Lejos de que todo quede ahí, se confirmó que este lunes 27 de octubre iba a salir a la luz Berghain, nuevo sencillo de este nuevo proyecto. Debemos tener en cuenta que el título de este tema no es producto de la casualidad, puesto que hace referencia a una de las discotecas berlinesas más míticas de las últimas décadas. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, de Berghain.

Estamos ante el que es considerado como el epicentro mundial del techno que, inevitablemente, se ha convertido en todo un símbolo del underground europeo. Así pues, la artista catalana rinde cierto homenaje a este lugar que, con el paso del tiempo, se ha convertido en todo un templo del sonido electrónico. Además, lo hace de una manera verdaderamente especial, puesto que Berghain se ha convertido el nuevo single de Lux, su nuevo álbum conceptual que está dividido en cuatro partes. Pero, ¿dónde podemos encontrar esta mítica discoteca? En el barrio de Friedrichshain-Kreuzberg, en Berlín. Abrió sus puertas en 2004 y, desde entonces, se ha convertido en toda una referencia para los amantes del techno, con sesiones que pueden llegar a durar más de 24 horas. Cabe destacar que entrar en esta mítica discoteca es algo prácticamente inalcanzable, puesto que su política de acceso es conocida por ser bastante selectiva, a la par que misteriosa.

Es importante hacer mención que no hay criterios claros para poder entrar en esta discoteca, pero sí puedes llegar a ser rechazado por cuestiones como actitud, vestimenta o, simplemente, por no encajar con la energía que se desprende en esa discoteca en esos momentos. Es más, el empresario Elon Musk fue rechazado en la puerta de este selectivo club.

Por si fuera poco, en el Berghain no se pueden hacer fotos ni grabar vídeos. Al parecer, los teléfonos móviles son sellados con pegatinas con la firme intención de garantizar la privacidad de los asistentes. Sea como sea, lo que es un hecho es que este lugar se ha convertido en todo un símbolo. Es más, el gobierno alemán ha llegado a reconocer esta discoteca como institución cultural.

Quiénes son Yves Tumor y Björk, colaboradores en el nuevo single de Rosalía

Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, es un enigmático productor que destaca por adentrarse de lleno en numerosos estilos musicales. Es más, tiene el don de poder fusionar el shoegaze, el funk o la psicodelia con una estética meramente teatral. Cuestiones sorprendentes por los que se ha convertido en una figura clave del underground.

En cuanto a Björk, se ha convertido en todo un fenómeno de la música pop y electrónica. A lo largo de su amplia trayectoria profesional, ha profundizado en diversos géneros como la electrónica experimental o, incluso, el trip hop. Todo ello sumado a arreglos orquestas verdaderamente complicados. ¡Ha creado verdaderas obras de arte! Por lo tanto, la combinación de Yves Tumor y Björk es un auténtico regalo para Rosalía, en todos los sentidos.