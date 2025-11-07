La artista catalana ha vuelto a revolucionar la escena. LUX, su cuarto álbum, ya es tendencia mundial y hasta los asistentes de voz se han rendido a su ritmo. Según datos de Amazon, las peticiones para escuchar a Rosalía a través de Alexa han aumentado un 488% desde el lanzamiento del single Berghaim. O lo que es lo mismo: cinco veces más usuarios le piden a su altavoz inteligente que suene “la Rosi”.

No es de extrañar, ya que el nuevo trabajo es una explosión de estilos y sonidos que cruzan fronteras, con canciones en trece idiomas distintos. Desde el español hasta el japonés, pasando por el francés, el árabe o el coreano, LUX convierte cada tema en una experiencia global, vanguardista y emocional, muy en la línea experimental que define a Rosalía.

El álbum ha llegado también con un fuerte componente visual, una puesta en escena que combina luces, arte digital y proyecciones que te transportan a otras esferas. El concepto de “iluminarse” no solo da título al disco, sino que atraviesa todo su universo estético, con una narrativa que invita a brillar, literal y metafóricamente, en cada tema.

Una experiencia musical con voz propia

Amazon ha querido sumarse a la celebración con una acción especial en Alexa. Los usuarios pueden pedir “Alexa, ¿me iluminas?” o “Alexa, reproduce LUX de Rosalía en Amazon Music” para iniciar este viaje musical de una forma casi ritual. También funciona con “Alexa, quiero que me illumines”, un guiño al propio nombre del álbum y al concepto de iluminación artística y emocional que lo inspira.

La experiencia no se queda ahí. Mañana, sábado 8 de noviembre, los fans tendrán un regalo extra: un mensaje especial de buenos días grabado por Alexa inspirado en Rosalía. Solo habrá que decir “Alexa, buenos días” para comenzar el fin de semana con energía y, quizá, un poco de resaca emocional después de escuchar el disco en bucle.

El futuro del pop, en modo inteligente

Rosalía vuelve a demostrar que sabe jugar con la tecnología tanto como con el flamenco, el trap o la electrónica. En esta ocasión, la colaboración con Alexa refuerza la idea de una música que se vive de forma interactiva, donde la voz del usuario activa la del artista. Y Alexa, como buena compañera digital, se ilumina con ella. Si alguien dudaba de que la música y la inteligencia artificial podían entenderse, basta con decirlo: “Alexa, pon a Rosalía”.