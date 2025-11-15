El mercado medieval que llega al lado de Sevilla este fin de semana: parecerá que estás en ‘Juego de Tronos’

Aunque para muchos, los planes navideños comiencen a cobrar protagonismo, lo cierto es que hay eventos que celebrados en pleno otoño son capaces de transportarnos a otros mundos, incluso al universo de la ficción medieval y de fantasía. Es lo que ocurre cada noviembre en Alcolea del Río, cuando sus calles se transforman en un escenario medieval lleno de música, artesanos, aves rapaces y personajes que parecen salir directamente de una serie épica. Y lo cierto es que no hace falta mucha imaginación: basta con cruzar la entrada para sentirte en pleno capítulo de Juego de Tronos.

Este año, además, la celebración tiene un significado que es todavía mayor. Alcolea recuerda el quinto centenario de su segregación de Lora del Río, un acontecimiento histórico que el municipio rememora de forma especial con actividades, recreaciones, actos oficiales y ese mercado medieval que ocupará todo el fin de semana y que nadie se quiere perder. La programación es intensa y variada, con propuestas desde la mañana hasta la noche, pensadas tanto para familias como para quienes disfrutan de la ambientación medieval más pura. Así que debes tomar nota, si vives en Sevilla o en los alrededores, es uno de esos planes que se disfrutan y además lo puedes hacer sin prisa: pasear entre puestos artesanos, ver exhibiciones de vuelo de aves rapaces, apuntarse a talleres infantiles o quedarse al espectáculo de fuego y al encendido de la Gran Antorcha Medieval de la fortaleza. A continuación, te ofrecemos todos los detalles para que no te pierdas este mercado medieval cerca de Sevilla, con sus fechas y como no, su programa.

Fechas del Mercado Medieval de Alcolea

El Mercado Medieval de Alcolea del Río se celebra durante tres días, del 28 al 30 de noviembre de 2025.

Las actividades comienzan el viernes por la tarde y se intensifican durante todo el sábado y el domingo, con programación ininterrumpida y puestos abiertos a lo largo de toda la jornada que te harán creer que realmente estás en una plaza de Juego de Tronos. Veamos qué es lo que vamos a poder encontrar en todos y cada uno de los días de este mercado medieval:

Viernes 28 de noviembre

17:00 – Pregón medieval e inauguración oficial.

18:00 – Actividades infantiles, talleres, aves rapaces, música y animación de calle.

19:00 – Concierto La Magia de la Música Celta.

20:00 – Talleres y animación, aves rapaces y espectáculos.

21:00 – Algarabía musical de todos los grupos.

Sábado 29 de noviembre

12:00 – Apertura del mercado, pasacalles, música, talleres infantiles, exhibiciones y recreaciones.

13:30 – Exhibición de aves rapaces.

14:00 – Juegos medievales, comida popular y actividades por el centro.

15:30 – Animación infantil, campamento medieval y tiro con arco.

17:00 – Actos del 5º Centenario y representación histórica.

18:00 – Concierto de música celta.

19:00 – Desfile de los Caballeros de la Cruz de Malta y encendido de la Gran Antorcha Medieval.

19:30 – Concierto de Kabayla Zingary y espectáculos.

21:00 – Algarabía musical y cierre del día.

Domingo 30 de noviembre

11:30 – Pasacalles, música, talleres infantiles y exhibición de aves rapaces.

12:30 – Animación infantil, campamento medieval, tiro con arco y pintacaras.

13:30 – Teatro infantil: El amor de Rita la Hipopotamita.

14:30 – Animación de calle, danza, artesanos y caballeros de la Cruz de Malta.

16:30 – Teatro participativo y espectáculos temáticos.

18:00 – Concierto de Wyrdamur.

19:00 – Encendido de la Gran Antorcha Medieval.

20:00 – Algarabía musical conjunta y clausura.

Actividades gratuitas

El mercado medieval de Alcolea destaca porque todas las actividades del programa son gratuitas, incluyendo espectáculos, conciertos y talleres. Esto es lo más destacado del fin de semana:

Pasacalles y ambientación medieval

Durante los tres días habrá continuos pasacalles, música en directo, figurantes caracterizados y recreaciones históricas que están inspiradas en la época de la fortaleza.

Talleres y actividades infantiles

Para los más pequeños hay infinidad de actividades que sin duda les van a encantar. Entre las destacadas:

Pintacaras

Juegos medievales

Campamento temático infantil

Tiro con arco

Animación con personajes

Circomentarios y espectáculos para los más pequeños

Teatro infantil (varias funciones)

Exhibición de aves rapaces. Presente los tres días, con exhibiciones de vuelo y explicaciones sobre las aves. Es una de las actividades más concurridas del mercado así que conviene estar atento para no perdérsela y para poder tener un buen sitio y verlo bien.

Espectáculos de calle

Kabayla Zingary

Wyrdamur

Sahara Flamenca

Sacra Labrys

Caballeros de la Cruz de Malta

Códigos mercenarios

Circomentario. Muchos de ellos combinan música, acrobacias, malabares o recreación histórica.

Actos del 5º Centenario

Como ya señalamos en el progarma , el sábado por la tarde se celebra la conmemoración histórica de la segregación de Alcolea, con representaciones y puesta en escena.

Conciertos

Música celta con el grupo Kinnia (viernes y sábado).

Wyrdamur en concierto (domingo).

Algarabía musical conjunta para cerrar cada jornada.

Espectáculo de fuego y encendido de la Gran Antorcha Medieval

Tanto el sábado como el domingo por la noche, la fortaleza medieval se convierte en el epicentro de un espectáculo de fuego que es uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Mercado artesanal

Y por último durante todo el día, decenas de puestos medievales permanecen abiertos de forma ininterrumpida: artesanía, cuero, gastronomía, joyería, juguetes tradicionales y productos locales.