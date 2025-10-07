Vuelve el Mercadillo Medieval más impresionante de España: la ciudad que se convierte en ‘Juego de Tronos’

Alcalá de Henares se prepara para celebrar una de sus fiestas más emblemáticas: el Mercado Cervantino, que este año tendrá lugar del 8 al 12 de octubre bajo el lema «Sábete Sancho, que Alcalá es para vivirla». Declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, este evento convierte a la ciudad natal de Miguel de Cervantes en un escenario vivo del Siglo de Oro español, atrayendo cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante cuatro días, el casco histórico de Alcalá de Henares se transformará en un gran mercado temático con más de 400 puestos artesanales, en los que se ofrecen productos tradicionales, artesanía, gastronomía y curiosidades inspiradas en el siglo XVII. Además, participan más de 40 compañías teatrales y musicales, ofreciendo una programación que combina historia, cultura y entretenimiento.

Programación : Mercado Cervantino 2025 en Alcalá de Henares: Vive la magia del Siglo de Oro

Descubre el Mercado Cervantino : artesanía, espectáculos y gastronomía en un viaje al Siglo de Oro del 08 al 12… https://t.co/jO8jbS5gAf #alcaladehenares #Madrid #medieval pic.twitter.com/bJKMJfIHsi — Mercados Medievales (@MercadosMedRed) October 5, 2025

Entre las actividades que más atraen a los visitantes se incluyen:

Justas medievales y espectáculos ecuestres : caballeros se enfrentan en duelos frente al público, mostrando habilidades y destrezas propias de la época.

: caballeros se enfrentan en duelos frente al público, mostrando habilidades y destrezas propias de la época. Conciertos de música celta y barroca : artistas de renombre, como Carlos Núñez, ofrecerán recitales especiales durante la feria.

: artistas de renombre, como Carlos Núñez, ofrecerán recitales especiales durante la feria. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión : ubicada en la Calle Libreros, permite a los aficionados descubrir obras históricas y ediciones raras.

: ubicada en la Calle Libreros, permite a los aficionados descubrir obras históricas y ediciones raras. Encuentros corales y entremeses teatrales : representaciones musicales y teatrales en plazas y calles, que permiten a los visitantes disfrutar de la cultura viva del Siglo de Oro.

: representaciones musicales y teatrales en plazas y calles, que permiten a los visitantes disfrutar de la cultura viva del Siglo de Oro. Actividades para toda la familia: talleres de artesanía, juegos históricos, pasacalles y espectáculos itinerantes, que acercan la historia a los más pequeños.

Varios puntos en la ciudad

El Mercado se extiende por varios puntos emblemáticos del casco histórico de Alcalá:

Plaza de Cervantes y Plaza de San Diego : centros neurálgicos del mercado, donde se concentran la mayor parte de los puestos y espectáculos.

: centros neurálgicos del mercado, donde se concentran la mayor parte de los puestos y espectáculos. Plaza de los Santos Niños, Calle Mayor, Calle Libreros y Palacio Arzobispal: espacios dedicados a la artesanía, talleres interactivos y actuaciones teatrales.

Los visitantes pueden recorrer la ciudad siguiendo mapas y rutas temáticas, que facilitan descubrir todas las actividades y zonas del mercado.