Fracasa el escrache a Ayuso que buscaba el delegado del Gobierno en la universidad de Alcalá

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida este viernes en Alcalá de Henares con vítores y gritos de «¡Ayuso! ¡Ayuso!»por una multitud de personas que se agruparon en torno a la célebre universidad madrileña, donde la líder regional ha inaugurado el curso universitario.

Ahora bien, frente a este recibimiento se han congregado unas decenas de personas que, bandera palestina en mano, han gritado «¡Ayuso dimisión!». Una protesta, autorizada por el delegado del Gobierno en Madrid, que ha unido distintas reivindicaciones en una mezcla ininteligible de consignas.

Este medio ha sido testigo de como un pequeño grupo ha enarbolado distintivos de los sindicatos UGT y CCOO, de Palestina y de la universidad pública entre gritos contra la presidenta madrileña y pancartas de «complice sionista». Esta concentración de la extrema izquierda buscaba reventar el acto de la líder regional en la universidad cisneriana, algo que finalmente no han conseguido.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, autorizó esta manifestación convocada por el sindicato UGT para este viernes frente a las puertas de la universidad de Alcalá en protesta por la «falta de una financiación adecuada» a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Una protesta que ha sido convocada el mismo día y a la misma hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el centro junto a los rectores de la universidad con motivo de la apertura del curso universitario.

«El delegado del Gobierno ya es kale borroka y como Sánchez no puede pisar la calle, que no la pise nadie», aseguraron fuentes de la Comunidad de Madrid a OKDIARIO.

El tradicional acto de apertura del año académico ha comenzado este viernes con la formación, en la plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares, de la comitiva académica, que, tras un breve acto en la Catedral Magistral, ha iniciado su tradicional recorrido por el centro histórico de Alcalá de Henares hacia el Rectorado.

Ya en el Paraninfo del Colegio Mayor de San Ildefonso, la ceremonia ha comenzado con la lectura del resumen de la Memoria del curso 2024-2025, a cargo del secretario General de la Universidad.

A continuación, Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física de la UAH, impartirá la conferencia inaugural De huesos viejos y piedras rotas.

Finalizada la ponencia, se procederá a la toma de posesión los nuevos catedráticos y profesores titulares incorporados al Claustro en el último año, a la entrega del XX Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad- Sociedad y a la entrega de Medallas Honoríficas de Plata de la UAH.

El acto concluirá con las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y del rector de la UAH, José Vicente Saz.