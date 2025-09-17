Ayuso destaca que Madrid ha atendido a 2.907 gazatíes: «Somos una región integradora»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este miércoles durante su visita a la finca El Encín que la Comunidad de Madrid ha atendido a «2.907 gazatíes». Además, ha señalado cómo Madrid es una región «integradora y de las más acogedoras del mundo».

«Con respecto a la población gazatí, hemos atendido a 2.907 personas, 383 en urgencias; acogido a 60 niños en nuestros colegios; 90 personas como demandantes de empleo, y también hemos atendido a 304 en los distintos servicios para la búsqueda de un puesto de trabajo», ha señalado.

Seguidamente, Ayuso ha remarcado como la responsabilidad de la Comunidad es «atender a todos los ciudadanos». «Todos por igual, en igualdad de derechos y de obligaciones ante la ley, y ser un lugar de integración, tratar con humanidad y hacerlo para todos, sean judíos, gazatíes, vengan de donde vengan, haya nacido donde hayan nacido. Porque esto es Madrid: una región abierta, integradora, de las más plurales y acogedoras del mundo» ha contado.

Acusa al Gobierno de «blanquear a Hamás»

Díaz Ayuso también ha cargado contra el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, que utiliza, según ha dicho «la kale borroka para mantenerse en el poder», tras las últimas protestas propalestinas durante La Vuelta Ciclista, bajo el manto de «supuestas causas humanitarias».

Así lo ha expresado tras el Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Alcalá de Henares, donde ha alertado de la «pérdida de legitimidad inédita» del Estado con un Ejecutivo que «blanquea a Hamás» y que «demoniza a la única democracia de todo Oriente Próximo» y que «está glorificando a regímenes que no tendrían ningún escrúpulo en encarcelar, torturar o asesinar a quienes aquí agitan banderas palestinas o de cualquier signo».

El Consejo de Gobierno ha analizado el «boicot revolucionario con la complicidad del Gobierno central» y del delegado, Francisco Martín, con unas protestas que obligaron a cancelar la última etapa de la vuelta, todo ello, tal y como ha contado la presidenta «jaleado desde la propia Moncloa, atentando contra los intereses no sólo de Madrid, sino de sus ciudadanos, de sus ciudadanas».

«Intentando pisotear el trabajo de tanta gente de bien que todos los días trabaja y se esfuerza en Madrid para que hoy seamos esa capital internacional del deporte y de los grandes eventos. Pero esto no importa. No desde luego para aquellos que sólo viven de jalear y de amar a la kale borroka», ha censurado Díaz Ayuso.

Por ello, ha informado de que los daños ocasionados van a ser analizados porque se trata de una situación «gravísima» que afecta «de lleno al Estado de Derecho, a la dignidad institucional y, por supuesto, a la imagen de Madrid y de España».