El PSOE enarbola una bandera de Palestina y Ayuso les contesta: «A ver cuando sacan una de España»

El conflicto entre Israel y Palestina ha vuelto a ser protagonista en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha sacado durante su intervención una bandera palestina para atacar a Isabel Díaz Ayuso y acusarla de estar «del lado de los genocidas»

La presidenta le ha contestado preguntándola cuándo la izquierda va a utilizar una bandera de España o de la Comunidad de Madrid porque se le olvida «a quién representan».

Así, Ayuso ha hecho alusión a su encuentro con el equipo israelí durante la Vuelta, criticado por la oposición, al defender que estos deportistas «no representaban a Israel» sino que eran «canadienses, británicos y dirigidos por un español».

«El equipo directivo era de un empresario israelí. ¿Sabe también de quién es este empresario valedor? Del Atlético de Madrid. ¿Lo va a cancelar al Atlético de Madrid? ¿Le va a prohibir al Atlético de Madrid después de la Liga?», le ha espetado a la portavoz socialista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también ha destacado la bandera Palestina como la de «la fraternidad» y ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, si los 20.000 niños asesinados en Gaza debían morir.

«¿Cuántos muertos más necesita usted para estar del lado correcto de la historia?», ha cuestionado en su pregunta en la sesión de control. «Son ustedes unos soberbios, que se creen que están insultando a la izquierda y lo que están haciendo es insultar a Madrid, están insultando a los madrileños», añadía Bergerot.

Frente a ello, la presidenta ha afirmado que las imágenes vividas el domingo en Madrid, que derivaron en la suspensión de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, «no representan al pueblo de Madrid». «Los de la Kale borroka traídos desde Bilbao no me parece a mí que fueran de Madrid», ironizaba Ayuso.

La presidenta ha recordado que «claro que puede haber manifestaciones» y protestas, pero ha exigido a la bancada de Más Madrid que no acosen a ciclistas ni deportistas».

Por último, la líder de los populares en Madrid, ha defendido ante las críticas de PSOE y Más Madrid que «no tiene la culpa» del conflicto en Gaza, además de afirmar que ella «no habla» con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. «No sé quién es ese señor», expresa.

«¿Están enfermos conmigo? ¿No se dan cuenta de que yo no tengo la culpa de que haya habido una pandemia? Yo no tengo la culpa de que en la Península Ibérica en verano hagan estas olas de calor. Y yo no tengo la culpa del conflicto en Oriente Próximo», ha respondido la presidenta a ambos bandos.

Medalla de Oro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ciclista ganador, el danés Jonas Vingegaard.

Así lo ha anunciado Díaz Ayuso después de que la última etapa de La Vuelta Ciclista fuera cancelada el domingo pasado debido a las protestas propalestinas, que se saldaron con dos detenidos y 22 policías heridos.

La presidenta ha subrayado que es necesario premiar a este ciclista internacional que «no merece ser recibido» con protestas, además de destacar que La Vuelta es una de las competiciones internacionales más importantes, pese a que el Gobierno la ha querido «desguazar».