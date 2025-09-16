El cabecilla del grupo antiisraelí que reventó la Vuelta felicitó a Otegi en las últimas elecciones vascas

Iban Vázquez, portavoz del grupo antisemita BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) convocante de la manifestación violenta del domingo que reventó la Vuelta a España en su última etapa en Madrid, felicitó a los proetarras de Bildu, la formación que lidera Arnaldo Otegi, tras su resultado en las últimas elecciones vascas.

A través de un mensaje escrito en redes sociales, Iban Vázquez escribió «Zorionak, EH Bildu» («Felicidades, EH Bildu») con motivo de la noche electoral del 21 de abril de 2024 en la que los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA empataron en escaños (27 diputados) con el PNV, que fue primera fuerza en votos y acabó gobernando de la mano del PSOE.

De esta manera, la simpatía del portavoz de BDS Madrid hacia los batasunos, los mismos agitaron la kale borroka (violencia callejera) durante décadas para apuntalar el terror en el País Vasco y Navarra, queda de manifiesto en este mensaje en redes sociales.

Precisamente, los actos vandálicos que se produjeron el domingo en la manifestación propalestina convocada por el grupo antisemita de Vázquez recordaron a la kale borroka que fomentaron los de Arnaldo Otegi como cantera de la banda terrorista ETA. Pocos días antes del domingo, coincidiendo con el tramo final de Vuelta a España, Vázquez llamó a la «desobediencia civil». El balance: 22 policías heridos y dos detenidos.

Además del citado guiño a Bildu, el cabecilla de BDS también colgó en sus redes sociales una imagen como apoderado del partido de Yolanda Díaz, socia de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, en las pasadas elecciones generales.

«Apoderando la remontada, Vota Sumar», escribió en su cuenta de Instagram el pasado 23 de julio de 2023. Iban Vázquez acompañó este mensaje de una imagen de la acreditación como «apoderada/o» del partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

El año pasado, Iban Vázquez también participó en representación de BDS en una charla en el Parlamento Europeo a invitación del Partido Comunista (PCE), integrado en Izquierda Unida, y por ende, en Sumar. «Muchas gracias al PCE por invitarnos, y por dar voz a BDS Madrid. Ha sido un placer compartir espacio con referentes de la lucha internacionalista y de la solidaridad con Palestina», señaló, animando a participar en la manifestación propalestina del 5-O de 2024 contra el Estado de Israel.

Mensaje de Iban Vázquez, portavoz de BDS Madrid, felicitando a los proetarras de Bildu, con Otegi al frente, por su resultado en las elecciones vascas del 21 de abril de 2024.

Por su parte, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aplaudió este lunes que los radicales propalestinos reventaran la Vuelta a España. «Lo que ha ocurrido es que esa reacción popular lo que ha hecho es poner en el orden del día y fundamentalmente en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino», declaró en una entrevista a Radio Popular.

Otegi, condenado por delitos como integración en banda terrorista y secuestro, afirmó que frente a las muertes de población civil en Gaza, «la reacción popular es sana», al tiempo que negó que se pusiera en riesgo la integridad física de los ciclistas.

«Lo que sí creemos es que eso dignifica al pueblo vasco en la medida en que, en su día, puso al pueblo vasco en la cima y en la vanguardia de la solidaridad internacional con los pueblos que están sufriendo, que aspiran a la paz, que aspiran a un estado propio, que aspiran a la soberanía», sentenció.

Asimismo, Pedro Sánchez, que pactó con Bildu tras las últimas elecciones generales y que tiene como socios a los herederos de Batasuna, insistió este lunes -como ya hiciera el domingo antes del sabotaje la Vuelta- que siente «una profunda admiración y respeto» por una sociedad civil española «que se moviliza contra la injusticia».

Junto a ello, defendió tener «voz propia» más allá de las fronteras españolas y utilizarla «para defender lo correcto», aunque ello suponga «discrepar de algunos de nuestros socios europeos, también internacionales», enfatizó.

Ante las palabras de Sánchez alentando actos vandálicos contra Israel, el ministro de Exteriores de este país, Gideon Saar, acusó este lunes jefe del Ejecutivo español de normalizar la «violencia política» por animar a «sabotear» la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

«Ayer (por el domingo) una turba propalestina saboteó la Vuelta Ciclista a España. Lo hizo con el apoyo y los ánimos del presidente español. Es increíble. El señor Sánchez y sus ministros comunistas animaron a la violencia», afirmó Saar en una comparecencia conjunta en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. «Esto es una normalización de la violencia política por el presidente español y sus ministros», añadió.