El delegado del Gobierno estaba en La Pedriza entre «cabras y vacas» mientras se reventaba la Vuelta

Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, estaba de excursión en La Pedriza entre «cabras y vacas», según confirmaron fuentes cercanas, mientras los radicales organizaban el boicot de la última etapa de la Vuelta a España en el centro de la capital.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, el delegado del Gobierno se quedó la mañana del domingo disfrutando de la sierra de Guadarrama, que destaca por sus paredes rocosas, rutas de senderismo y amplia vegetación.

Francisco Martín aprovechó su excursión para visitar a la fauna local con la que llegó a hacerse fotografías mientras el centro de la capital se convertía en un polvorín.

El día anterior, el pasado sábado, el delegado de Sánchez aprovechó para subirse al helicóptero de la Guardia Civil y visitar el dispositivo de seguridad de la Vuelta que pasaba en ese momento por Robledo de Chavela (Madrid).

Tras ello, se quedó en la sierra pasando el domingo y no acudió a Madrid hasta por la noche, cuando tuvo que organizar una rueda de prensa urgente en la Delegación de Gobierno debido a la magnitud de las protestas de las que estaba avisado.

Graves disturbios

Martín trató de minimizar lo ocurrido. Aseguró que fue una convocatoria pacífica y que el dispositivo policial fue todo un éxito. Sin embargo, los datos no le acompañan: hubo más de veinte policías heridos, dos detenidos y decenas de identificaciones.

Se tuvo, además, que cancelar la última etapa debido a que los manifestantes cortaron y bloquearon varios tramos del recorrido. Hubo lanzamientos de objetos, cargas policiales y la entrega de premios acabó celebrándose en un garaje.

Dejó hacer

Fuentes consultadas aseguran que hubo una reunión de coordinación en la que se perfiló el dispositivo de seguridad. El delegado del Gobierno no dio ninguna instrucción sobre hacer uso de la fuerza, dejó hacer y Madrid se convirtió en un polvorín imposibilitando a los ciclistas culminar la etapa.

El propio Pedro Sánchez animó a las protestas pese a que iban a reventar un evento deportivo del que querían disfrutar muchas familias en el centro de Madrid.

Su brazo ejecutor fue Francisco Martín, que dio la orden a los antidisturbios de «no actuar» frente a las protestas poniendo en riesgo la integridad física de los agentes y de los ciudadanos asistentes al evento.

La manifestación propalestina tuvo tintes políticos con presencia de ex líderes de Podemos como Irene Montero y Ione Belarra.

Malestar entre los antidisturbios

El boicot de la última etapa de la Vuelta a España ha causado malestar entre los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que no pudieron mitigar las protestas en su totalidad. Tenían que cumplir órdenes de los mandos que no tenían instrucciones claras sobre cómo actuar.

Fuentes consultadas también aseguran que el número de policías fue inferior al inicialmente previsto. Moncloa llegó a vetar a más de un centenar de efectivos sin previo aviso, dinamitando por completo el dispositivo de seguridad.

La imagen de la ciudad de Madrid como organizadora de eventos quedó sumida en el caos. La prensa internacional se hizo eco de los disturbios de la Vuelta. Moncloa cumplió su objetivo de dinamitar la competición en el Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Francisco Martín denunciado

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en los tribunales contra el delegado de Gobierno por un delito de imprudencia grave por el dispositivo policial desplegado durante la última etapa de la Vuelta a España.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se sustenta también en un delito de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como un posible delito de prevaricación administrativa.

Según Manos Limpias, «los antidisturbios aseguran que se les mandó al operativo con las manos atadas. Sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka (terrorismo callejero)».

El sindicato que preside Miguel Bernad solicita que se cite a declarar a los policías que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas, asimismo a los representantes de las principales organizaciones policiales que han denunciado el dispositivo policial y las órdenes recibidas por parte del denunciado.