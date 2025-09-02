Detenido un hombre de 46 años por violar dos veces a una joven de 18 en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este lunes a un ciudadano peruano de 46 años acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una joven española de 18 años en el parque de Sementales de Alcalá de Henares, localidad madrileña de 200.000 habitantes que vuelve a estar en el foco por un nuevo caso de violencia sexual.

Los hechos se produjeron sobre las 03:30 horas de la madrugada, cuando la joven regresaba a su domicilio y fue abordaba por el agresor en estado de embriaguez en el mencionado parque. El hombre forzó a la adolescente y la violó en dos ocasiones antes de que la víctima pudiera escapar.

La joven logró contactar telefónicamente con sus amigas para alertar de la agresión sufrida, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía Nacional. Los agentes se personaron rápidamente en la zona y, tras recabar la descripción del agresor facilitada por la víctima, procedieron a su detención inmediata.

El arrestado admitió los hechos ante los agentes y fue trasladado a dependencias policiales. Por su parte, la víctima fue atendida por una ambulancia del Summa 112 y posteriormente trasladada al Hospital de Alcalá de Henares para recibir asistencia médica. Al día siguiente, acudió a la comisaría de Alcalá para ratificar la denuncia.

Este nuevo episodio se produce apenas dos meses después de otra violación registrada en la misma localidad. El pasado 28 de junio, otra joven de 21 años fue violada por un hombre de la misma edad originario de Mali que se encontraba acogido en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares.

Aquella agresión tuvo lugar en un camino de tierra que rodea el acuartelamiento Primo de Rivera, donde se ubica dicho centro de acogida. El autor fue detenido días después y el juez decretó su ingreso en prisión provisional.