Eres de clase media si en Navidad quieres ir a este mercadillo con tu familia

Falta algo más de mes y medio para las fiestas y, aunque todavía parezca pronto, las ciudades ya empiezan a prepararse. En España las temperaturas de otoño parece que son algo más elevadas este año, pero ya muchos piensan en la Navidad y como no, en viajar para visitar algún mercadillo. Y entre los muchos que hay en nuestro país y también entre los de Europa, hay uno que destaca porque es el que suelen elegir muchas familias de clase media. Un mercadillo de Navidad que por otro lado tiene mucho encanto y que está en una de las ciudades más increíbles: Londres.

Las calles, los escaparates, la música en vivo, todo está pensado en Londres durante la época navideña para envolver al visitante en ese ambiente que mezcla tradición y espectáculo. Familias, parejas o grupos de amigos viajan cada año atraídos por sus mercados navideños, que ya son una institución. Y de todos ellos, hay uno que se lleva todas las miradas y que está en Hyde Park, el mercadillo de Navidad más popular de la ciudad, el más bonito, el que tiene los puestos más emblemáticos y que seguro que deseas visitar: seas o no, de clase media.

Eres de clase media si en Navidad quieres ir a este mercadillo

Si hay un lugar que simboliza la Navidad londinense, es el Winter Wonderland, instalado en el corazón de Hyde Park. Abre sus puertas el 14 de noviembre y, desde entonces, el parque se convierte en un auténtico parque temático de invierno. Hay una noria gigante, atracciones para todas las edades, espectáculos, pistas de hielo y hasta una zona dedicada a Papá Noel, el Santa’s Grotto, donde los niños pueden conocerlo en persona.

Pero el alma del evento está en su mercadillo navideño, con decenas de casetas de madera decoradas con luces y guirnaldas. Allí puedes encontrar desde adornos hechos a mano hasta regalos únicos, además de probar dulces típicos como el Mince Pie o el chocolate caliente con malvaviscos.

Las luces más mágicas de la ciudad

Por otro lado, y si viajas a Londres para ver su mercadillo, no te puedes perder su alumbrado navideño. Las calles se iluminan con millones de bombillas que transforman la ciudad en un espectáculo visual. En Oxford Street, las luces simulan un cielo estrellado; en Bond Street, las tiendas de lujo compiten por tener las fachadas más impresionantes; y en Carnaby Street, cada año sorprenden con una temática diferente.

Y, por supuesto, está Regent Street, la primera calle del centro que se iluminó en Navidad y que hoy sigue siendo una de las más fotografiadas. A pocos pasos encontrarás Hamleys, la juguetería más grande y antigua del Reino Unido. Entrar allí con niños es casi una tradición: siete plantas dedicadas a juegos, muñecos y magia navideña.

View this post on Instagram A post shared by Hyde Park Winter Wonderland (@hydeparkwinterwonderland)

Covent Garden

Y si hay un rincón que parece hecho para la Navidad, ese es Covent Garden. Bajo su gran estructura de hierro y cristal, el mercado se llena de música, luces y ese olor a dulces recién hechos que lo invade todo. En su interior se instala uno de los árboles de Navidad más grandes de la ciudad, junto a figuras decorativas gigantes y un reno que se ha vuelto ya un icono.

El ambiente es tan acogedor que muchos londinenses van allí sólo a disfrutar de los músicos en directo o a pasear por el Apple Market, donde se venden productos artesanales y dulces típicos. Todo está tan cuidado que cuesta no quedarse un rato de más, sobre todo si entras al atardecer, cuando las luces comienzan a brillar.

Southbank Centre Winter Festival

A orillas del Támesis, justo frente al London Eye, se encuentra otro de los mercados más conocidos: el Southbank Centre Winter Festival. Su escenario es inmejorable. Más de cien casetas de madera ofrecen decoración, regalos y gastronomía de temporada, con especialidades como la sidra caliente o las salchichas al estilo bávaro.

Además, este mercado tiene algo que encanta a las familias: su programación. Hay pistas de curling, actuaciones en directo y actividades durante todo diciembre. Y si caminas un poco más, llegarás hasta el mercado de Trafalgar Square, donde el árbol gigante y los villancicos al aire libre completan la escena.

Leadenhall Market

Y por último, Leadenhall Market que ofrece un ambiente completamente distinto. Es un mercado cubierto de estilo victoriano, con altos techos decorados y escaparates llenos de luces. Durante las fiestas, su enorme árbol de Navidad preside la galería y cada rincón parece sacado de una película de época.

Aunque durante el año ya es un punto de interés, en diciembre cobra vida de una forma especial. Las tiendas adornan sus vitrinas con guirnaldas doradas y muchas cafeterías ofrecen ediciones navideñas de sus postres y cafés. Si te gusta la estética clásica y las fotos con encanto, este es el sitio.