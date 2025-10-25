El mercadillo de Majadahonda que se celebra todos los martes y sábados es uno de los más grandes y famosos de la Comunidad de Madrid. Con más de 180 puestos, cada semana atrae a cientos de visitantes que llenan de vida sus calles repletas de puestos. Pero, además de este, en España hay otros mercadillos que también merecen mucho la pena.

El Rastro – Madrid

El Rastro es un mercado ambulante famoso que se celebra los domingos y festivos en Madrid. Sus orígenes datan de mediados del siglo XVIII y nació como un espacio de intercambio y venta de prendas de segunda mano, ofreciendo una alternativa al comercio convencional.

Su peculiar nombre se deriva de su ubicación cerca del antiguo matadero, donde los rastros dejados por el transporte de animales sin desollar dejaban un astro por el suelo. Además, en el siglo XVI, «Rastro» hacía referencia a una carnicería o lugar de desollamiento.

Actualmente, este mercado reúne a más de mil vendedores que comienzan su jornada alrededor de las nueve de la mañana y suele prolongarse hasta las tres de la tarde. Se encuentra en la zona de la Ribera de Curtidores, destacando la plaza de Cascorro como epicentro.

Este mercado abarca una amplia área casi triangular, delimitada por calles como Toledo, Embajadores y Ronda de Toledo, y se expande hacia otras calles como San Cayetano, Fray Ceferino González, Carlos Arniches y Mira el Río .

Mercado de los Encants – Barcelona

El Mercat dels Encants es uno de los mercados más antiguos de Europa, cuyo origen se remonta al año 1300. Inicialmente, comenzó su actividad cerca de las puertas de la muralla de Barcelona, y desde su creación, ha mantenido una atmósfera de informalidad y libertad que perdura hasta hoy.

A lo largo del tiempo, ha cambiado de ubicación varias veces, desde la Rambla de las Flores hasta la calle Dos de Mayo, y en la actualidad, se encuentra situado en La Meridiana, ocupando un edificio moderno diseñado por Fermín Vázquez.

El mercado cuenta con más de 300 puestos que ofrecen una amplia variedad de ropa de distintos estilos y precios, artículos de antigüedades, cerámica, outlets y una sección gastronómica con 9 restaurantes para disfrutar durante todo el día.

Además, los lunes, miércoles y viernes se llevan a cabo subastas por la mañana, de 8 a 9. Es el único mercado en Europa que aún sigue este modelo de subastas, donde los vendedores ofrecen productos únicos que, una vez vendidos, no estarán disponibles para el público en general.

El Jueves – Sevilla

El mercado del Jueves es el mercadillo al aire libre más antiguo de Sevilla y se lleva a cabo cada jueves por la mañana en la concurrida calle Feria. Aunque su origen exacto es desconocido, se estima que existía incluso antes de la conquista de la ciudad por el rey Fernando III de Castilla.

Originalmente, este mercado ofrecía un amplio abanico de artículos, pero en la actualidad se ha especializado en la venta de antigüedades y objetos de segunda mano. A lo largo del tiempo, ha mantenido su tradición de celebrarse un día a la semana, convirtiéndose en un punto de referencia para aquellos interesados en encontrar objetos históricos y curiosidades.

Cuenta con más de 100 puestos y ofrece una amplia gama de artículos que incluyen antigüedades, ropa, juguetes, bicicletas, libros, mobiliario, accesorios y mucho más.

El mercado al aire libre, como su nombre indica, se lleva a cabo todos los jueves, excepto el Jueves Santo, desde las 7:00 hasta las 15:00. Está situado en el Distrito Casco Antiguo de la capital andaluza, específicamente en la calle Feria, y se extiende también por las plazas de Monte Sión y de los Maldonados.