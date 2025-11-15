Cocido ilimitado y arroz por menos de 33 euros: el buffet libre de comida española que triunfa en Madrid

En pleno corazón de Madrid, Preciados 33 ofrece un buffet libre de comida española que combina tradición y modernidad. El menú incluye desde entrantes fríos y calientes, como tostas de brioche con anchoas, croquetas cremosas, pulpo a la brasa con patatas revolconas o vieiras a la brasa, hasta el protagonista indiscutible: el cocido madrileño servido en dos vuelcos. La primera parte, la sopa con fideos de cabellín, abre el apetito; la segunda, con garbanzos, chorizo, ternera, pollo, tocino, jamón, morcilla, patatas, zanahorias y repollo, completa la experiencia.

Además, el buffet de comida española ofrece arroces elaborados al momento: al senyoret, negro, con pollo y meloso marinero. Con más de 900 metros cuadrados y capacidad para 250 personas, Preciados 33 se posiciona como un referente de la gastronomía en el centro de la capital.

El buffet ilimitado, disponible de domingo por la noche a jueves por 28€, y de viernes a domingo al mediodía, festivos y vísperas de festivos por 33€, permite a los clientes pedir lo que deseen de la carta en pases de dos platos por persona, sin límite de pases. El buffet incluye pan, pero no postres ni bebidas, y cada mesa dispone de dos horas para degustar los platos.

Los entrantes incluyen opciones frías y calientes. Entre los fríos destacan las anchoas acompañadas de pan de brioche y mantequilla tostada, ensalada Preciados 33 con huevo cocido y vinagreta de la casa, ensalada de mango con camarón y aguacate, tomates de la huerta con ventresca de atún, salmorejo con virutas de ibérico y ensaladilla rusa con gambas.

Entre los calientes, el restaurante ofrece puerros cocidos con mayonesa de trufa, flores de alcachofa con panceta, parrilla de verduras de la huerta, torreznos en corte pluma, gambas al ajillo, croquetas cremosas de jamón, zamburiñas a la brasa, tortilla española, patatas bravas, chanquetes estrellados, berenjenas con hummus, guisantes con jamón y macarrones en salsa boloñesa.

En la sección del mar, los comensales pueden encontrar pulpo a la brasa, lubina a la bilbaína, fideuá de marisco, fritura de pescado y navajas a la plancha, entre otros. La sección de la tierra incluye hamburguesa de carne Angus española, milanesa de ternera, jamoncitos de pollo a la brasa, entraña de ternera, entrecot, chorizo criollo a la brasa y albóndigas de ternera, todos preparados con atención al detalle y acompañados de guarniciones tradicionales como patatas panaderas, puré de patata o ensaladas.

Los arroces se sirven a partir de dos personas y destacan por su frescura y sabor: arroz al senyoret con calamar y gambón, arroz negro con calamar y rape, arroz y pollo con verduras, y arroz meloso marinero con mariscos de temporada, todos elaborados con arroz bomba de calidad y condimentos tradicionales.

Preciados 33 también ofrece un cocido completo al estilo madrileño, con primer vuelco de sopa con fideos de cabellín y segundo vuelco de garbanzos, chorizo, ternera, pollo, tocino, jamón, morcilla, patatas, zanahorias y repollo.

En cuanto a los postres, destacan opciones como torrija con helado de vainilla, tiramisú, tres leches, y tarta de queso con helado de vainilla.

Nochebuena y Nochevieja

Preciados 33 ofrece un menú especial para Nochebuena y Nochevieja a 85€ por persona, diseñado para disfrutar de una velada gastronómica completa y festiva. El menú incluye tres bebidas por persona. En el servicio en mesa, hay tres turnos para elegir: de 18:00 a 20:00 horas, de 20:00 a 22:00 horas o de 22:00 horas hasta cierre.

Para compartir, los comensales podrán disfrutar de ensaladilla de gambas con ralladura de lima y huevo (ración para 2 personas), jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo (ración para 2 personas), flor de alcachofa con jamón y sal de escamas (1 unidad por persona), croquetas cremosas de jamón (2 unidades por persona) y vieiras del Pacífico a la brasa con ajo y perejil (2 unidades por persona).

Como plato principal, cada comensal puede elegir entre rabo de toro en su salsa acompañado de puré de patatas y pimientos padrón, arroz meloso de calamar, langostino tigre, pesca del día y mejillones, merluza a la marinera con langostinos y almejas o verduras de temporada con salsa romesco. El postrte consiste en una torrija de brioche infusionado en crema catalana acompañada de helado de vainilla.