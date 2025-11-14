Cuándo juega Carlos Alcaraz – Auger-Aliassime: horario y dónde ver online gratis y por TV en directo las semifinales de las ATP Finals 2025

Auger-Aliassime será el rival este sábado de Carlos Alcaraz en la semifinal que se disputa este sábado en las ATP Finals desde la pista italiana en la ciudad de Turín. El tenista español, número uno, quiere ir directo a por el título, pero primero tendrá que superar este complicado escollo.

El murciano y el canadiense se enfrentarán este sábado en la segunda semifinales de las ATP Finals, que se disputará en el turno de noche. En el primer turno, a las 14:30 horas, se medirán Sinner y De Miñaur en la otra semifinal. «Hoy ha sido un día de muchas emociones y jugué bien cuando tenía que hacerlo. Gracias por todo el apoyo que me habéis dado, me siento bendecido. Todos los partidos han sido difíciles, desde el primero. Hoy hice muchas cosas y mañana necesitaré hacerlo mejor», aseguró Aliassime en referencia a Carlos Alcaraz.

Cuándo juega Carlos Alcaraz las semifinales de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz jugará la semifinal de las ATP Finals 2025 en Turín en el segundo turno, el de noche. Y lo hará frente a Auger-Aliassime este sábado en un partido muy atractivo. Cuando el tenista español salga a la pista ya sabrá su hipotético rival para la final del domingo.

Horario del partido de Carlos Alcaraz hoy

El horario de la segunda semifinal de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Auger-Aliassime será en la tarde noche de este sábado 15 de noviembre. A partir de las 20:30 horas, y no antes de esa hora, el tenista español y el canadiense se darán cita sobre la pista de Turín en este partidazo de tenis.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz contra Auger-Aliassime

El partido entre Carlos Alcaraz y Auger-Aliassime se podrá seguir en directo a través de OKDIARIO. Puedes seguir el minuto a minuto de esta gran semifinal de las ATP Finals desde Turín a través de nuestro periódico desde una hora antes del inicio del encuentro. También podrás ver el partido en Movistar Plus.