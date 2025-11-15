La AEMET pone en alerta a Andalucía por lluvias extremas y avisa: estas son las zonas más afectadas

Andalucía se pone en alerta por lluvias extremas y avisa de lo que está a punto de llegar, un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser determinantes en este fin de semana. El sur de España se prepara para lo peor, con ciertos datos que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

Estas son las zonas más afectadas por lo que llega a España

El aviso de la AEMET ante la llegada de lluvias extremas

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas generalizadas, persistentes en amplias zonas. Durante la segunda mitad del día se esperan chubascos tormentosos que se desplazarán de oeste a este, siendo localmente fuertes, o incluso muy fuertes en algún punto. Temperaturas con pocos cambios. Vientos moderados de componente sur, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el tercio occidental y en las sierras; tendiendo a quedar flojos de componente oeste al final del día». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes. Rachas ocasionalmente muy fuertes en el tercio occidental y en las sierras».

España se prepara para lo peor en estos días que tenemos por delante: «La borrasca Claudia, estacionaria al noroeste de la Península, tenderá a rellenarse perdiendo intensidad, no obstante aun manteniendo los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, si bien con una tendencia a abrirse claros en las islas y este peninsular. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, en general menos abundantes que en fechas previas, y poco probables y de carácter débil en el Cantábrico oriental y mayor parte de la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, a excepción del Pirineo y este de Cataluña donde al principio podría ser persistentes y fuertes respectivamente. También es probable que sean fuertes y persistentes y vayan con tormenta en el Estrecho y Alborán durante la primera mitad del día, sin descartar el oeste de Galicia y en horas centrales Baleares. En Canarias, la cola de un frente asociado a Claudia tenderá a cubrir los cielos, con precipitaciones en los nortes poco probables al sur. Nevará en los principales entornos de montaña de la Península por encima de 2000 metros.

Bancos de niebla matinales en Galicia y principales entornos de montaña, tendiendo en general a levantar. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico, Melilla, interiores del tercio oriental y centro-norte peninsular, con aumentos en el oeste de Andalucía y de Alborán. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso de ligero y moderado en la Península y Baleares, con aumento ligeros en Canarias. Heladas débiles en los principales entornos de montaña del norte».