La AEMET lo confirma: aviso por la ‘lluvia de sangre’ en la Comunidad Valenciana

La AEMET anuncia lluvia de sangre en la Comunidad Valenciana para este viernes 14 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de precipitaciones en las provincias de Valencia y Castellón que podrían venir acompañadas por barro debido al polvo que habrá en suspensión en el aire. Esto provocará que la lluvia tenga un color rojizo, lo que es denominado como lluvia de sangre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha avisado sobre la aparición de un fenómeno atmosférico que no suele ser habitual en la Comunidad Valenciana. Esto se producirá por la calima y el polvo que hay en suspensión en estas zonas, que todo hace indicar que darán un color con tono rojo a la lluvia.

Así que la mitad norte de la provincia de Valencia será la zona en la que mayor probabilidad hay de lluvia de sangre para este viernes 14 de noviembre. En Utiel o Requena, la probabilidad de lluvia rondará el 60% y en el sur de la provincia de Castellón el porcentaje bajará hasta el 20%.

«Intervalos nubosos con nubes de tipo bajo y brumas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales», ha publicado la AEMET sobre la predicción del tiempo en la provincia de Valencia.

Donde no se esperan lluvias es en la provincia de Alicante, donde seguirán subiendo las temperaturas. En Orihuela incluso se alcanzará una máxima de 25 ºC y de 24 ºC en Alicante capital, donde las mínimas serán de 15 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso con nubosidad alta y polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral», dice la AEMET.

Cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte, que no se descartan en otros puntos y podrían venir acompañadas de barro. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en el tercio norte y de las máximas en el litoral central. Viento del suroeste en el litoral de Alicante, y viento flojo de componentes oeste y sur en el resto, con intervalos de suroeste moderado en zonas del litoral y con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia.