La AEMET confirma otro cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: suben las temperaturas

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana este miércoles 12 de noviembre. La AEMET ha confirmado el «ligero ascenso» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde las máximas volverán a estar sobre los 23 ºC. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el cambio será más acusado en lo que respecta a las máximas en la zona interior de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo que hará este miércoles en la zona del Mediterráneo.

El frío propio de mediados de noviembre sigue sin llegar a la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas que llegarán a los 23 ºC en la provincia de Alicante, donde incluso se llegará a los 24 ºC en Elche en las primeras horas de la tarde. En la capital, al igual que en Orihuela, Denia o Alcoy, las máximas del día estarán fijadas en 23 ºC. Las mínimas rondarán los 13 ºC durante la noche y en el interior subirán hasta los 9 ºC.

«Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posibles brumas y bancos de niebla en el litoral sur por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral por la tarde», ha dicho la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia, las máximas también llegarán a los 22 ºC en la capital, mientras que las mínimas ascenderán hasta los 11 ºC. En el interior se llegará hasta los 21 ºC en Requena, bajando los termómetros hasta los 8 ºC durante la noche. En Onteniente también se llegará a los 21 ºC con mínimas de 7 ºC en las horas más frías de la madrugada.

En Castellón las temperaturas serán similares, llegando a los 22 ºC en la capital con mínimas de 10 ºC durante la noche. En el interior, se llegará a los 21 ºC en Morella y la mínima durante la noche será de 7 ºC. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en el litoral al final del día. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales», dice la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Castellón.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET no ha avisado de fenómenos significativos durante este miércoles 12 de noviembre en la Comunidad Valenciana. La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en Valencia y el litoral de Castellón al final del día. Posibles brumas y bancos de niebla en el litoral sur de Alicante por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde, y con intervalos de norte en el litoral central al final del día.